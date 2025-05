Evento chama a atenção para prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

Autoridades, especialistas e ativistas em defesa dos direitos da criança e do adolescente se reúnem nesta quinta-feira (15), às 14h30, na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, para uma mobilização promovida pela Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal. A ação integra a campanha Maio Laranja, dedicada à prevenção da violência sexual contra o público infantojuvenil.

Durante todo o dia, servidores públicos e voluntários distribuirão panfletos informativos no terminal. A abordagem é voltada principalmente a pais e responsáveis que circulam pelo local, com o objetivo de alertar sobre atitudes cotidianas que podem expor crianças e adolescentes a riscos de abuso ou exploração sexual.

Além da distribuição de material educativo, a iniciativa inclui orientações sobre como reconhecer sinais de violência sexual em menores de idade, os caminhos para encaminhamento a serviços de apoio psicológico e social, e as formas legais de responsabilizar criminalmente os agressores.

A mobilização também chama atenção para o 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, criado pela Lei Federal nº 9.970/2000. A data rememora o caso da menina Araceli, assassinada em 1973, e reforça a importância de ações permanentes de prevenção e denúncia.

Com informações da Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal