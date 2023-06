Evento aborda transparência e governança na gestão pública

7ª Semana de Controle da CGDF também tratou de temas como contratações públicas, correição e controle

A 7ª Semana de Controle, evento anual da Controladoria-Geral do DF, trouxe como tema central os novos desafios do controle. Realizado no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o evento contou com transmissão ao vivo pela TV Controladoria DF, no YouTube. As gravações das palestras continuam disponíveis na plataforma de vídeos.

Durante os três dias de evento (de 27/6 a 29/6) cerca de 500 pessoas acompanharam presencialmente as palestras e outras 250 assistiram à TV Controladoria DF, no Youtube, entre servidores públicos da CGDF e de órgãos públicos distritais e federais, das controladorias da União e dos estados e municípios e dos tribunais de contas.

Este ano, seguindo o tema central do evento, foram apresentados os grandes desafios nas áreas de transparência, governança e compliance, correição administrativa, controle interno, ouvidoria, promovendo o debate sobre governança nas contratações públicas, melhoria dos serviços com informações de ouvidoria, aplicação prática da nova Lei de Licitações e Contratos no controle interno, novas perspectivas para a correição e inteligência artificial aplicada ao controle.

Os temas foram abordados em uma mesa de debates e em palestras com especialistas de órgãos públicos como Tribunal de Contas da União, Senado Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Defensoria Pública do Distrito Federal e organizações como a Transparência Internacional Brasil.

Na abertura do encontro, o Controlador-Geral do DF, Daniel Lima, destacou que a Semana de Controle da CGDF é um evento que vem, anualmente, agregando informações e inovações na área do controle, tanto para os servidores do Distrito Federal, quanto para aqueles que atuam nas esferas federal, estadual e municipal. Lima destacou que o encontro serve para debater as perspectivas do controle, diante de todas as mudanças do mundo e da necessidade dos órgãos e da população.

“Devemos nos esforçar para aprimorar nossas habilidades e conhecimentos constantemente. A atualidade nos desafia a estarmos um passo à frente, a antecipar as mudanças e a abraçar a proatividade. Devemos ser ágeis e adaptáveis, prontos para enfrentar as turbulências do mercado e as demandas. Precisamos ser mestres na arte do controle interno. A governança, a transparência, a ouvidoria, a conformidade e a correição são como as diferentes alavancas e botões que nos ajudam a guiar nossas organizações em direção a um destino de sucesso e integridade”, afirmou Daniel Lima.

Aprimorar a governança de serviços e a qualidade da resposta ao cidadão estão entre os desafios do controle discutidos no evento

Logo no primeiro dia do evento, uma mesa de debate proporcionou aos participantes um conhecimento amplo sobre as áreas fins da Controladoria-Geral do DF e os desafios que estão enfrentando nas áreas de ouvidoria, transparência e controle social, governança e compliance, controle interno e correição. Segundo a ouvidora-geral do DF, Cecília Fonseca, a Ouvidoria, por exemplo, tem como desafio aprimorar a governança de serviços e a qualidade da resposta ao cidadão, entregando informações qualificadas, com linguagem simples e trazendo melhoria na vida das pessoas.

No segundo dia da 7ª Semana de Controle da CGDF, o diretor de Proteção e Defesa do Usuário de Serviço Público da Ouvidoria-Geral da União (OGU/CGU), Rodrigo Lofrano, compartilhou a experiência na área de gestão de serviços, apontando caminhos para o desafio da transformação de serviços e para a melhoria da vida das pessoas por meio da composição: inovação e ouvidoria. Rodrigo abordou temas como definição, conceituação e conhecimento dos serviços públicos e a importância de conhecer bem os usuários do serviço de cada órgão.

Aplicação prática da nova Lei de Licitações e Contratos no Controle Interno foi o tema da palestra do diretor do Departamento de Controle Interno da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), Lúcio Carlos de Pinho Filho, no terceiro dia do evento.

Assista às palestras da 7ª Semana de Controle da CGDF:

Dia 27/6

Dia 28/6

Dia 29/6

Com informações da Agência Brasília