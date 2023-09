Estudantes do DF se preparam para o desfile de 7 de Setembro

Mais de 500 alunos da rede pública e particular do Distrito Federal participam da cerimônia a partir das 9h da próxima quinta-feira

O desfile cívico de 7 de Setembro, data que celebra o Dia da Independência do Brasil, está chegando. Todos os anos, a parada cívico-militar conta com a presença especial de estudantes, que têm a oportunidade de vivenciar uma lição de cidadania e amor à pátria. Neste ano, 553 alunos dos ensinos fundamental e médio da rede pública de ensino participarão da cerimônia, a partir das 9h, na Esplanada dos Ministérios.

Desde julho a Secretaria de Educação do DF (SEE) vem se preparando para o evento, com a definição das escolas e alunos participantes, ensaios técnicos e toda a logística que envolve o desfile. Além dos discentes, participam 65 servidores da SEE e representantes de cinco regionais de ensino, seis escolas da rede pública, uma da rede de ensino particular e um projeto social.

“É uma preparação intensa; fizemos o ensaio geral com a participação de todos os envolvidos, e foi emocionante. Seremos o terceiro pelotão a desfilar em um total de nove minutos”, explica o chefe da Unidade de Gestão Articuladora da Educação Básica, Francis Ferreira.

Responsável pela organização dos estudantes, o servidor destaca a importância da presença dos alunos no momento cívico.

“Considero ser uma participação essencial do ponto de vista pedagógico, cultural e ético, além de ser uma oportunidade para se trabalhar os componentes curriculares com os alunos, como o amor aos símbolos pátrios, o momento histórico, e é importante desenvolver esses elementos”, reforça Francis.

Preparação das escolas

A Escola Parque Anísio Teixeira, de Ceilândia, é uma das instituições de ensino que farão parte do desfile. Com a participação de 42 alunos de dança e ginástica, a unidade é responsável por fechar a participação das escolas.

“Começamos a nos preparar com os ensaios da dança e a coreografia de apresentação no início de agosto. Desde 2017, somos convidados, e os alunos já ficam ansiosos com a atividade. Estamos fazendo ensaios durante a semana e, aos sábados, executamos o ensaio técnico com todos os alunos. É cansativo, mas eles estão superempolgados”, conta a professora de dança Inayá Campos,

A Escola Parque se apresentará com 80 alunos da banda do Projeto Musical Arte Jovem, que funciona na Casa do Cantador, em Ceilândia, e busca promover cidadania e inclusão social por meio da música.

Participam também do desfile de 7 de Setembro alunos do Centro Educacional 619 de Samambaia, do Centro de Ensino Médio 1 de Planaltina, dos centros de Ensino Fundamental 11 do Gama, 20 de Ceilândia e 306 da Asa Norte.

A Secretaria de Educação disponibilizará lanches e ônibus para o transporte dos estudantes.

Com informações da Agência Brasília