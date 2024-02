Estudantes de medicina e enfermagem ajudam no enfrentamento à dengue

O trabalho dos estudantes voluntários consiste em turnos de dez horas, pela manhã e à tarde, de domingo a domingo

Uma parceria entre a Secretaria de Saúde (SES-DF) e instituições que possam disponibilizar profissionais de saúde ou alunos dos cursos de medicina e enfermagem foi firmada. A intenção é desafogar os hospitais e as unidades de pronto atendimento (Upas), muito procurados por pacientes com sintomas da dengue.

A Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), por meio da Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs), promoveu a inscrição de alunos do 2º ao 6º ano de medicina e do 2º ao 4º ano de enfermagem como voluntários nas tendas e no Hospital de Campanha (HCamp) montados para receber pacientes com dengue. Além disso, foi desenvolvida uma sala virtual, em que os voluntários têm acesso a informações sobre a doença, boletins epidemiológicos e manuais produzidos pelo Ministério da Saúde (MS).

A diretora da Escs, Marta David Rocha, conta que a ideia inicial era de que apenas alunos da escola se inscrevessem, mas “estudantes de outras instituições privadas também demonstraram interesse”. Assim, as inscrições foram ampliadas para que alunos de todas as instituições de ensino superior conveniadas à Fepecs pudessem se voluntariar. Segundo a gestora, “a procura está tão grande que já temos 1.005 alunos voluntários inscritos”.

Trabalho e importância dos voluntários

O trabalho dos estudantes voluntários consiste em turnos de dez horas, pela manhã e à tarde, de domingo a domingo. Alguns dos inscritos começaram a atuar nas tendas e no Hospital de Campanha a partir desta segunda-feira (5). Inicialmente, o programa de voluntariado terá a duração de dois meses, podendo ser prorrogado de acordo com a necessidade.

Durante o período em que estiverem atuando como voluntários, os estudantes vão avaliar o perfil de gravidade dos pacientes, realizar a triagem e dar apoio na parte de internação de pacientes menos graves, com indicação de hidratação intravenosa. Frequentemente, serão orientados por docentes da Escs e profissionais de saúde da SES sobre como se comportar dentro das tendas; vestimentas mais adequadas; a necessidade de identificação e a importância do trabalho voluntário.

Para Marta Rocha “esse trabalho será essencial para ajudar todo o corpo assistencial da SES”. De acordo com ela, “os voluntários vão desafogar o trabalho dos profissionais de saúde com pacientes mais leves, para que eles possam focar nos casos de maior gravidade, que requerem um pouco mais de atenção”.

*Com informações da Agência Brasília