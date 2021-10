Estreia do Musical Gracias a La Vida

O espetáculo estreia neste fim de semana e traz referências culturais de países como Argentina, Chile, Peru, e Brasil e seus artistas consagrados

Tereza Neuberger



Com estreia confirmada para o próximo sábado (16), o musical Gracias a La Vida, apresenta, através da música e da poesia, uma mistura das culturas de países que compõem a América Latina. O espetáculo terá, além da estréia em Planaltina, mais uma apresentação para o público da Ceilândia. Para quem quiser conferir o musical, dia 16 será no Teatro Uberdan Cardoso do Complexo Cultural de Planaltina, e no dia 23 será no Teatro Newton Rossi, do Sesc de Ceilândia, sempre às 20h. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados um dia antes do evento pela plataforma Sympla.



A proposta do Musical é fazer um convite para que nós latino americanos, possamos revisitar nossa cultura, através de elementos como poesias, músicas, símbolos e cores que trazem referências culturais de países como Argentina, Chile, Peru, Brasil e seus artistas consagrados. Já no repertório podemos identificar essas referências, pois nele estão incluídas as consagradas canções “Gracias a La Vida”, da chilena Violeta Parra; “Pra não dizer que não falei de flores”, de Geraldo Vandré; “Los Hermanos”, de Athaualpa Yupanqui; “Yo pisaré las calles nuevamente”, Pablo Milanés; além poetas como Pedro Tierra e Pablo Neruda.



O espetáculo, com duração de 80 minutos, tem como pano de fundo os anos de chumbo. E apresenta o processo de luta e resistência que a cultura popular latino-americana sofreu para que pudesse ser preservada. “É emocionante estar participando do Gracias a La Vida, num momento em que estamos retomando as atividades culturais nesta pandemia,mas também num momento em que a democracia clama por termos compreensão que não dá pra voltar atrás na história”, afirma o ator Vinícius Borba, que irá encenar o roteiro juntamente com atriz brasileira Sheila Campos.

O roteiro e poesia ficam a cargo de Pedro Tierra, pseudônimo do importante político e poeta brasileiro Hamilton Pereira, que durante a ditadura brasileira cumpriu pena de prisão entre 1972 e 1977. Além de vários livros publicados, Hamilton foi por duas vezes Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal. “Na ditadura que se inicia nos anos 60, nós voltamos o olhar para um fenômeno de reconhecimento na literatura e na música latino-americana. O musical Gracias a La Vida nos faz mergulhar nas expressões musicais da América Latina para compreender que não haverá liberdade possível sem lutar por um destino compartilhado.” explica o escritor Pedro Tierra.



Quem assina a direção geral do musical é Dorival Brandão. “O espetáculo tem a cara do povo latino-americano porque dentro do conceito nós trouxemos também músicas muito populares de seus países de origem como México, Cuba, Chile e Brasil. Qualquer música que formos tocar, com os novos arranjos produzidos, são músicas conhecidas no continente inteiro trazendo um sentimento de identidade e pertencimento”, afirma o diretor Dorival Brandão. Para ele, além da necessária auto afirmação do povo latino-americano, a proposta do espetáculo é também reafirmar a identidade cultural suprimida dentro dos processos de colonização e repressão, principalmente das culturas indígena e andina.

A direção artística é do uruguaio Hugo Rodas. “Queremos que seja ouvido e que seja falado e cantado. Não é um espetáculo feito em uma estética burguesa. É um espetáculo com cara de trabalho”, avalia o consagrado diretor do teatro brasiliense. Nascido no Uruguai, o dramaturgo fala da emoção de retratar a temática, após passar por diversas ditaduras, sobretudo a uruguaia, antes de chegar a Brasília, por volta dos 15 anos de idade. “Nada que me separa da plateia me interessa”, afirma Hugo Rodas.



A direção do musical é do hondurenho Alex Paz. Já as canções serão interpretadas por Dani Machado e Chico Nogueira, acompanhados pela Banda Tupac Amaru, nome inspirado no líder indígena inca defensor da igualdade de direitos e que comandou uma insurreição contra a metrópole espanhola em 1780.



O espetáculo musical é uma iniciativa da Associação Artise de Arte Cultura e Acessibilidade, com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. O evento seguirá todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. Serão exigidas comprovações de vacinação, seja por meio de carteira de vacinação ou do Conect SUS.

Ficha Técnica:

Roteiro: Pedro Tierra

Direção Artística: Hugo Rodas

Direção Musical: Alex Paz

Direção Geral: Dorival Brandão

Intérpretes Dani Machado e Chico Nogueira

Atores: Sheila Campos e Vinícius Borba

Músicos: Carlos Cárdenas (saxofone) José Cabrera (piano), Leander Motta (percussão), Oswaldo Amorim (baixo acústico), Westonny Rodrigues (trompete), Filipe Silva (trombone), Simão Santos (guitarra) e Walber da Matta (teclados)

Coordenação de Produção: ngelo Macarius

Produção Executiva: Janaína Montalvão

Designer Gráfico: Renata Rangel

Mobilização de Redes: Izabela Borelli

Coordenação Administrativa: Alexandre Rangel

Coordenação de Comunicação: Stéffanie Oliveira

Gracias a La Vida

Data: 16 e 23 de outubro de 2021

Duração: 90 min

Local: Complexo Cultural de Planaltina (Avenida Uberdan Cardoso, Setor Administrativo, Lote 2, Planaltina-DF) e Teatro Sesc Newton Rossi (Centro de Atividades SESC Ceilândia QNN 27 Área Especial lote B)

Entrada: Gratuita

Ingressos: retirada no site com um dia de antecedência www.sympla.com.br