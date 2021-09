Estão abertas as inscrições para castração de cães e gatos no DF

As cirurgias ocorrerão entre os dias 1º de outubro e 26 de novembro, na clínica escolhida pelo responsável no ato do cadastro

O Instituto Brasília Ambiental realizará, nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24), as inscrições do cadastramento para a 4ª campanha de castração de cães e gatos de 2021. As cirurgias serão realizadas nas clínicas Coração Peludinho, localizada no Gama; Clínica Dr. Juzo, em Samambaia; Clínica PedAdote, no Paranoá; e Animais Hospital Veterinário, em Ceilândia. A expectativa é de que sejam atendidos cinco mil animais do Distrito Federal.

De acordo com o cronograma, as inscrições devem acontecer com base na espécie e no sexo do animal. Na quinta-feira (23) serão realizados os cadastros de cadelas e cães, e, na sexta-feira (24), gatas e gatos.

23/9/21 – período matutino – a partir das 10h – Vagas somente para cadelas

23/9/21 – período vespertino – a partir das 14h – Vagas somente para cachorros

24/9/21 – período matutino – a partir das 10h – Vagas somente para gatas

24/9/21 – período vespertino – a partir das 14h – Vagas somente para gatos

Serão 1.069 vagas para cadelas, 1.129 para cachorros, 1.494 para gatas e 1.308 para gatos. Os tutores interessados em participar da campanha deverão ler atentamente as regras antes de se cadastrar. O resultado do cadastro e as datas dos atendimentos serão publicados até a próxima quinta (30), no site do Brasília Ambiental. As cirurgias ocorrerão entre os dias 1º de outubro e 26 de novembro, na clínica escolhida pelo responsável no ato do cadastro.

O Programa de Castração de Cães e Gatos do Brasília Ambiental, que existe desde 2017, faz parte do planejamento estratégico e do Plano Plurianual vigente no órgão. Esta é a quarta edição da campanha no ano de 2021, visto que as outras oportunidades de cadastramento aconteceram nos meses de janeiro, fevereiro e junho deste ano.

Para dúvidas sobre o programa de castração entre em contato pelo e-mail [email protected]

Com informações da Agência Brasília