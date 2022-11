Estão abertas as inscrições para a EJA gratuita do Sesi-DF

Os editais são voltados para pessoas de baixa renda e a prioridade é para trabalhadores da indústria e seus dependentes

O Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) está com dois editais abertos para vagas gratuitas na Educação de Jovens e Adultos (EJA): um para o Ensino Fundamental e o outro para o Ensino Médio profissionalizante — ambos na modalidade a distância, com um encontro presencial semanal. São 220 oportunidades, distribuídas nas regiões administrativas do Jardim Botânico, do Gama, de Sobradinho, do Sol Nascente e de Taguatinga. As inscrições devem ser feitas pelo site do Sesi-DF, enquanto houver vagas.

Os editais são voltados para pessoas de baixa renda e a prioridade é para trabalhadores da indústria e seus dependentes.

A instituição de ensino levará a EJA a espaços de entidades que são parceiras do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF) em outras ações de educação. Também serão oferecidas aulas nas próprias unidades do Sesi-DF — Gama, Sobradinho e Taguatinga.

No caso do Ensino Fundamental, são 70 vagas destinadas a pessoas a partir de 16 anos completos que desejam concluir os anos finais da etapa escolar, do 6º ao 9º ano. Serão 1.600 horas de estudo. O conteúdo estará disponível em um ambiente virtual de aprendizagem. Haverá um encontro presencial por semana, no local escolhido pelo aluno no ato da inscrição, em dia e horário a serem definidos posteriormente.

Para a EJA do Ensino Médio, são 150 vagas. A carga horária é de 1.200 horas de estudo. Até 200 dessas horas serão destinadas a um curso de qualificação, ofertado pelo Senai-DF. Nos dois casos, as aulas serão online, contudo o Sesi-DF promoverá um encontro presencial por semana com os alunos.

Na qualificação profissional do Senai-DF, as aulas são virtuais e o estudante poderá escolher entre os cursos de Almoxarife, Assistente Administrativo, Eletricista Instalador Residencial, Operador de Computador e Padeiro.

Inscrição

Para o edital do Ensino Fundamental, podem se inscrever pessoas a partir de 16 anos completos que tenham concluído os anos iniciais da primeira etapa da Educação Básica (do 1º ao 5º ano). Já para as vagas do Ensino Médio, é preciso ter pelo menos 18 anos completos e ter terminado o Ensino Fundamental.

As inscrições deverão ser feitas pelo site do Sesi-DF e as vagas serão preenchidas por ordem de cadastro, priorizando industriários e seus dependentes, e confirmadas após a análise do cumprimento dos requisitos. É necessário preencher o formulário online com os dados pessoais e anexar:

RG;

CPF;

Histórico ou declaração escolar do período que já estudou;

Declaração de baixa renda — documento redigido de próprio punho manifestando se enquadrar em situação de baixa renda ou Número de Inscrição Social (NIS), que comprove ser beneficiário do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

Declaração de próprio punho indicando ter acesso a um computador com internet para participar das aulas;

Para trabalhadores da indústria: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Guia de Previdência Social recente, que identifique o CNPJ da empresa contratante.

No ato da inscrição, o candidato deve informar em qual local deseja realizar os encontros presenciais. E, para aqueles que concorrem a uma vaga na EJA do Ensino Médio, também é preciso indicar um curso de qualificação entre as opções disponíveis.

