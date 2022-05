Estação de Cidadania do Recanto das Emas recebe Oficina de Grafite no próximo sábado (21)

O curso será direcionado a estudantes da rede pública de ensino e a comunidade artística local

A Estação da Cidadania do Recanto das Emas, espaço coordenado pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), será palco do Projeto “Graff Art – Circuito de Arte de Rua”. O evento recebeu recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e ocorrerá no próximo dia 21 de maio, das 14h às 18h, no endereço: Quadra 113, área especial 1. Para se inscrever, basta preencher o cadastro neste link: (Clique aqui).

“O evento tem o objetivo de fomentar a arte do grafite e os artistas do Distrito Federal, além de ser uma excelente oportunidade para a comunidade descobrir e aprender mais sobre esse tema”, explica o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

O curso será direcionado a estudantes da rede pública de ensino e a comunidade artística local. As oficinas serão realizadas em turmas de no máximo 30 alunos. O projeto contará com intérpretes de libras aos que necessitarem de tradução, assim dando suporte técnico e cultural garantindo a acessibilidade.

Ao todo, serão oferecidas três oficinas, ministradas por três artistas locais, são eles: o grafiteiro ODRUS, portador de deficiência auditiva e dominante da linguagem de libras; a grafiteira KEY AMORIM, portadora da Síndrome de Guillain-Barré, e o grafiteiro SONEKA, que possui 20 anos de atuação artística e já viajou o mundo levando sua arte a outros países.

Serviço:

Projeto “Graff Art – Circuito de Arte de Rua”.

Data: 21/05/2022 (Sábado)

Horário: 14h às 18h

Local: Estação de Cidadania no Recanto das Emas

Endereço: Quadra 113, área especial 01/Recanto das Emas