Estação Central do Metrô é liberada

Ponto estava fechado desde a noite de segunda (13) devido a um descarrilamento entre as estações Central e Galeria

Fechada desde a noite de segunda-feira (13) devido a um trem ter descarrilado, a Estação Central foi liberada para embarque e desembarque na manhã desta terça (14), por volta de 9h. Nas primeiras horas do dia, todos os trens do Metrô-DF estavam circulando apenas até a Estação Galeria para que funcionários corrigissem o problema nos trilhos.

O descarrilamento ocorreu entre as estações Central e Galeria, por volta de 20h desta segunda (13). Os passageiros tiveram que ficar dentro dos vagões e depois foram andando até a estação Central, guiados por funcionários. Usuários relatam ainda que houve uma espécie de explosão quando o trem descarrilou.

O incidente causou superlotação em estações e vagões e lentidão no trajeto na manhã de hoje.

Embora a estação tenha sido reaberta, todo o sistema ainda sofrerá lentidão devido a outra questão. Hoje está ocorrendo uma manutenção preventiva do trecho entre as estações Shopping e Asa Sul e haverá restrição de velocidade. “A restrição é apenas neste trecho, mas acaba que todo o sistema fica mais lento”, afirma o Metrô-DF, em nota.

Ressalta-se que servidores do Metrô-DF estão de greve desde o dia 19 de abril. Com isso, apenas 80% dos trens circulam em horário de pico há quase cinco meses; no entrepico, 60% da frota fica disponível.

Privatização

Para o governador Ibaneis Rocha, o incidente ocorrido reforça a “necessidade da concessão” do Metrô-DF à iniciativa privada. “Só confirma a urgência na concessão do Metrô, que, infelizmente, está parada no Tribunal de Contas do Distrito Federal desde o ano passado. Lamentamos o ocorrido e estamos com nossas equipes trabalhando para restabelecer os serviços”, disse o governador. “Mas insisto na necessidade da concessão”, concluiu.

O Sindicato dos Metroviários (SindMetrô-DF) se contrapõe à ideia de privatização dos serviços devido aos altos custos e relembra que a manutenção já é terceirizada. “Este tipo de falha é por falta de manutenção. Nós do SindMetrô sempre lutamos contra essa manutenção terceirizada. Os contratos de terceirização são altíssimos e não prestam um serviço de qualidade. Esse descarrilamento é o reflexo dessa manutenção terceirizada. Por isso lutamos contra”, afirma a entidade em nota.