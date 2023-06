“Estação Brasil” desembarca em junho no DF

Evento visa promover a cultura, educação ambiental e cidadania nos Parques Urbanos com atividades gratuitas ao ar livre

No mês de junho, o projeto “Estação Brasil” chega a quatro Parques Urbanos do DF, dentre eles Águas Claras, Três Meninas, Saburo Onoyama e Jequitibás, trazendo espetáculos cênicos musicais, oficinas de bonecos com materiais reciclados, biblioteca itinerante e apresentações teatrais. Totalmente gratuita, a programação ocorrerá das 13h às 17h em dois fins de semana do mês, proporcionando momentos de cultura, aprendizado e diversão para todos os públicos.

Com quase uma centena de Unidades de Conservação em seu território, o Distrito Federal é privilegiado por abrigar áreas urbanas, rurais e periurbanas com uma rica diversidade de vegetação nativa, espécies ameaçadas de extinção e uma fauna típica do cerrado. O projeto “Estação Brasil” tem como objetivo central promover a educação ambiental, a cultura e a cidadania por meio da contação de histórias, oficinas e teatro nos parques dentro das cidades, proporcionando acesso gratuito e fácil a atividades artísticas e socioeducativas. As sessões trazem narrativas que exploram personagens, lendas urbanas e fatos históricos relacionados a cada parque, ressaltando a identidade cultural local. Além disso, nas oficinas de construção de bonecos com materiais reciclados, as crianças poderão ter uma experiência única, aproximando-se da arte de forma prática e lúdica.

A abordagem comunicacional do projeto se baseia na mediação, visando conectar os frequentadores dos parques com as questões ambientais que impactam diretamente o cotidiano da sociedade. As atividades envolvem temáticas sobre a fauna e a flora do cerrado, promovem a conscientização do uso dos recursos naturais e estimulam a participação das comunidades locais na preservação desses espaços. Como exemplo, o projeto utiliza uma usina solar sobre rodas, que abastece os equipamentos de som, luz e audiovisual das atividades. “O trailer, que abriga a usina fotovoltaica, capta energia da radiação solar para dar esse suporte em abastecimento, com energia limpa e renovável”, explica Domingos Rodrigo, idealizador do “Estação Brasil”.

Além disso, o evento apoia a inclusão social, incluindo ações de acessibilidade, distribuição de material físico e divulgação acessível em mídias tradicionais, com legendas e traduções em libras, por exemplo, buscando ampliar, diversificar e democratizar o acesso do público à programação.

A realização do projeto é feita em parceria entre a Associação Cultural Sonart, a Cenas & Sons Produções Culturais e a Cia Cidade dos Bonecos, contando com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF). O Instituto Brasília Ambiental (IBRAM) também apoia o projeto, cedendo espaços físicos para a realização das atividades.

O evento é uma oportunidade de viver momentos enriquecedores ao ar livre! “Estação Brasil” convida você e sua família para desfrutar de uma programação cultural diversificada nos Parques Urbanos do Distrito Federal. Venha participar dessa iniciativa que une cultura, educação ambiental e cidadania, proporcionando momentos de aprendizado, diversão e conexão com a natureza!

Serviço: