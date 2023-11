Esta sexta (09) guarda 384 oportunidades de emprego no Distrito Federal e no Entorno

Exclusivas para pessoa com deficiência (PcD) são 159 vagas. A profissão de repositor de mercadoria é a que reserva mais oportunidades, são 145 no total. Sendo 138 para local não fixo (R$ 1.399) e sete para a Asa Sul (R$ 1.443).

Em Ceilândia, repositor de supermercado (5) ganha R$ 1.399. No Guará, recepcionista (2) trabalha por R$ 1.814,17. Na Asa Sul, auxiliar de limpeza recebe R$ 1.443.

Dos outros cargos do dia, há vagas para: alinhador de rodas (2), auxiliar de mecânico de autos (1), caseiro (1), consultor de vendas (15), lavador de carros (10), mecânico de auto em geral (2), operador de caixa (1), vaqueiro (1) e vendedor pracista (20). Os cargos não exigem experiência e os pagamentos são de R$ 1.320.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das chances do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília