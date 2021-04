Esportistas ocupam vagas remanescentes do Bolsa Atleta 2021

Indicados pelas federações de suas modalidades, quatro paratletas e um atleta obtiveram o benefício este ano

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) publicou, nesta terça-feira (13), no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), os extratos de adesões de cinco esportistas que começam a receber, em breve, o benefício do Bolsa Atleta. Após serem indicados pelas federações de suas respectivas modalidades e apresentarem toda a documentação, eles ocuparão as vagas remanescentes da edição 2021 do programa, que tem sua lista completa de beneficiados disponível no site da pasta.

A secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira, destaca a relevância do Bolsa Atleta: “Esse é um dos programas mais importantes da Secretaria de Esporte, já que possibilita condições ao atleta de alto rendimento para se dedicar com tranquilidade aos treinamentos e competições. Mesmo em um período tão delicado como o que vivemos hoje por conta da pandemia, trabalhamos para garantir que esse aporte seja mantido, pois sabemos a diferença que faz no cotidiano dos nossos esportistas.”

Uma das vagas foi ocupada pelo paratleta Geraldo da Silva Oliveira, representante do parabdminton que também já viajou pelo Compete Brasília e recebeu o benefício em edições anteriores. “O Bolsa Atleta ajuda muito, de várias maneiras, é muito importante, principalmente na parte de preparação para campeonatos”, resume Geraldo, que aguarda uma definição do calendário esportivo dos meses seguintes. Antes da pandemia, ele costumava treinar no Centro Olímpico e Paralímpico de Brazlândia; agora, dedica-se à rotina remota de exercícios físicos.

Os demais esportistas que ocuparão as vagas remanescentes do programa são Vyctor Matias dos Santos, do atletismo paralímpico; Serafim Eudes de Oliveira, do parabadminton; Arthur Dantas da Silva, do tênis em cadeira de rodas; e Kenue Teixeira de Sá Santana, da natação. Todos os documentos têm prazo de vigência de nove meses. A lista completa de modalidades contempladas pelo Bolsa Atleta está disponível no site da SEL.

As informações são da Agência Brasília