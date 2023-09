Espetáculo gratuito “A travessia: uma realidade ficcional” na Ceilândia teve preparo com 240 km de caminhada

O público ainda poderá usar sua imaginação e conectar o cenário na sua mente no espetáculo com duração de 1h10.

Por Mayara Mendes

Agência de Notícias do CEUB/Jornal de Brasília

Questões existenciais inspiraram a diretora, bailarina e pesquisadora Juana Miranda a criar o espetáculo “A Travessia – Uma realidade ficcional”. Ela andou 240 km em sete dias no Rio Grande do Sul e surgiram diversos questionamentos para a avaliação de conceitos e preconceitos.

O espetáculo estará em cartaz nos dias 2 e 3 de setembro, às 17h e às 20h, no Sesc Ceilândia (QNN 27 Área Especial S/N – Ceilândia Norte) e ainda nos dias 4 e 5 de setembro será apresentado para escolas públicas mediante agendamento.

Acessibilidade

Uma novidade é que a produção conta com caderno em braile e intérprete de libras, nas sessões de domingo e segunda. A classificação indicativa é 10 anos e a retirada de ingressos para as apresentações será através da plataforma sympla

Em 2019, “A travessia” esteve presente no evento em Prespes (Grécia). Agora essa versão na íntegra que poderá ser conferida em primeira mão na capital do País será proposto um cenário digital e uso da realidade virtual para ampliar a experiência do público.

No espetáculo, o uso da tecnologia permite experiências novas ao público, que mergulha na pesquisa da Dança Digital, Cenário Digital, Realidade Virtual a partir da vivência nos dias atuais.

A peça conta com uma trilha sonora original e impactante do multi-instrumentista Paulo Lessa

Serviço:

Data: 2 e 3 de setembro

Horário: 17h e 20h

Local: Sesc Ceilândia (QNN 27 Área Especial S/N – Ceilândia Norte)- Gratuito

Tradução em libras nas duas sessões do domingo, dia 3 de setembro.

Retirada pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/a-travessia-uma-realidade-ficcional/2121970

Classificação indicativa: 10 anos

Escolas nos dias 4 e 5 com agendamento via WhatsApp: 61 98428.9999

Instagram: @nucleodepesquisadacena

Ficha técnica:

Idealização, Dramaturgia e Direção: Juana Miranda

Assistente de Direção: Kalebe Lizan

Intérpretes: Jéssica Rayane, Juana Miranda e Paola Luduvice

Participação especial: Lucas Emanu

Coreógrafos: Ana Julia Paiva, Fabiana Balduína, Iago Gabriel Melo, Jana Marques, Jéssica Rayane, Lenna Siqueira, Lucas Emanu, Mylena Edna, Paola Luduvice.

Direção Musical: Paulo Lessa

Participação na trilha sonora: Dara Alecar, Larissa Umaytá, Mavi Dutra

Figurino: Bruno Ferraz

Iluminação: Marcelo Augusto Santana

Cenografia Digital: Thiago Sabino

Intérprete de Libras: Coletivo Maleta Cultural

Designer: Carol Senna

Fotos: Gabriel Pinheiro

Assessoria de Imprensa: Clara Camarano

Social Midia e Making of: Deyvid Cardoso

Gerenciamento dos Posts Patrocinados: Maria Joana Correia

Coordenação de Produção: Roda Gigante Marketing Cultural

Produtoras: Bárbara Campos e Brenda Anjos

Coordenador Administrativo: Daniel Rondon

Sobre a Realidade Virtual:

Direção: Juana Miranda

Assistente de direção: Jeferson Brito

Captação de imagens: L32 Filmes / Pablo Bech

Suporte logístico e de transporte: Cassino Aventura / Paulo Capilha

Edição: Thiago Sabino

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira