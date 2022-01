“Esperamos que seja a última onda”, comenta Ibaneis sobre pandemia no DF

Apesar do grande número de infectados, Ibaneis acredita no fim da pandemia e tranquiliza população

Elisa Costa

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), acredita que o DF está passando pela última onda de covid-19, segundo especialistas consultados, mas admitiu o momento crítico de aumento de casos: “Estamos realmente vivendo um momento de dificuldade, com que diz respeito a essa terceira onda, mas estamos controlando tudo. As taxas vêm caindo dia a dia, e esperamos que seja a última onda, dizem os especialistas que será”. A declaração foi feita após a participação na Santa Missa Campal, na Capela São Filipe Neri, na região do Sol Nascente, na manhã de ontem (30).

Apoio às igrejas

Ao lado da primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, Ibaneis visitou a Capela São Filipe Neri que faz parte da Paróquia Cristo Rei e participou da missa comumente realizada aos domingos, às 10h. Na ocasião, o chefe do Executivo local demonstrou mais uma vez o apoio e interesse em trabalhar junto à bancada religiosa: “Sabemos que estamos diante uma comunidade muito carente, que tem muitas necessidades, e o governo temos dado um olhar especial porque sabemos a forma como foi constituída, e de tudo que necessitam. O trabalho feito pelos seminaristas vai deixar grandes frutos, certamente vai nos ajudar muito, e fica nosso agradecimento, por esse trabalho belíssimo que vocês estão fazendo”.

Abertamente cristão, o governador também declarou satisfação com relação ao empenho da igreja em ajudar a população carente no período de pandemia. “De forma pessoal, quero agradecer o que a Igreja Católica tem feito por todo o Distrito Federal, durante todo o período de pandemia e a nossa honra de ter declarado as igrejas como necessidade plena. Agradeço o acolhimento às famílias e não só pelo lado de distribuição de alimentos, mas pela distribuição de carinho, porque nós sabemos das dificuldades até de origem psicológica que essas famílias estão passando”, pontuou.

Desde a última semana Ibaneis têm participado de reuniões tanto com representantes da Igreja Universal – da vertente evangélica – quanto com representantes da Igreja Católica no DF. No último sábado (29), após um culto numa igreja em Taguatinga, afirmou que o governo local está realizando uma parceria com as instituições religiosas da cidade: “Temos encontrado um apoio espiritual”, explicou.

Melhorias no Sol Nascente

“A gente tem trabalhado muito nessa região, temos obras aqui na Hélio Prates, de revitalização e estamos lançando as obras do Trecho 2 do Sol Nascente, aguardamos a liberação do Tribunal de Contas. Construímos um Restaurante Comunitário, um Terminal Rodoviário, trazendo tudo que é possível para essa comunidade”. De acordo com o líder do Buriti, a criação da região administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol é essencial para a entrega das demandas da população ao governo, através da administração regional.