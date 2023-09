Espaço Saúde do Estudante é reaberto em novo prédio

Agora com instalações maiores, local oferecerá atendimentos de psicologia e consultas oftalmológicas

Foi reinaugurado nesta sexta (29), no Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul (Cesas), o Espaço Saúde do Estudante. A iniciativa, da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE), é voltada ao acolhimento e bem-estar dos estudantes da rede pública de ensino do DF, abrangendo desde a educação básica a alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“Hoje concretizamos o resultado de um trabalho de extrema importância para os estudantes feito a tantas mãos e parcerias”, ressaltou a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá. “Quero agradecer a cada um dos envolvidos nesse processo, aos professores e, em especial, os profissionais psicólogos e da oftalmologia, que prestam esse cuidado com os nossos alunos.”

Coordenado pela Gerência de Saúde do Estudante (Gease), da SEE, o espaço funcionava na Asa Norte. “Os serviços de atendimento à saúde ao estudante eram realizados em espaço improvisado na Asa Norte. “Agora com a reinauguração, vamos poder acolher melhor os estudantes, pois o lugar é maior e mais adequado”, explicou a gerente de Atenção e Apoio à Saúde do Estudante da secretaria, Larisse Cavalcante.

Atendimento

No local, o aluno da rede pública terá serviço de consultas oftalmológicas com acompanhamento e entrega de óculos, atendimento psicológico, saúde preventiva com atenção especial à gravidez na adolescência, prevenção de ISTs (infecções sexualmente transmissíveis) e prevenção às drogas e à violência no ambiente escolar e familiar.

Entre as atividades promovidas, há o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros, palestras e oficinas para equipes que atendem alunos com alguma deficiência relacionada à locomoção e {a deglutição, oficinas de teste de acuidade visual (TAV) e programas que têm como foco a saúde mental dos estudantes.

O cadastro para participar das atividades e serviços oferecidos pelo Espaço Saúde do Estudante deve ser feito pelos professores diretamente nas unidades de infraestrutura e apoio de suas respectivas regionais de ensino. Já os responsáveis pelos estudantes interessados no atendimento precisam procurar a direção da escola para solicitar o serviço ou atendimento desejado.

Com informações da Agência Brasília