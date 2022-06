Espaço Cultural Renato Russo recebe Feira Brasília de Arte Contemporânea

O evento que começa hoje (29) e vai até o dia 3 de julho, recebe especialistas sobre o mercado de arte, além de ressaltar galerias que atuam fora do Plano Piloto

O Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, recebe a Feira Brasília de Arte Contemporânea (FBAC) a partir desta quarta-feira (29). Serão 13 galerias de arte, sendo 12 são de Brasília e uma de São Paulo, com mais de 600 obras apresentadas até o dia 3 de julho. O evento também contará com palestras de especialistas em investimento, colecionismo, oficinas com artistas visuais, feira para troca de fotografias e mercado de publicações independentes.

As galerias participantes são: A Pilastra, ArtBSB Escritório de Arte, Bento Viana Galeria, Casa Albuquerque Galeria de Arte, Galeria Clima, Galeria Index, Galeria Risofloras, Oto Reifschneider Galeria de Arte, Papel Assinado, RAXIV Galeria, Referência Galeria de Arte, Sanagê Esculturas e Tachotte&Co. São nove galerias do Plano Piloto, uma de Ceilândia, uma do Guará e uma de São Sebastião, além da galeria de São Paulo.

Todas as galerias foram avaliadas pelo conselho curatorial da FBAC, formado por Christus Nóbrega, que é professor do instituto de Artes da UnB e artista visual, em parceria com a curadora e também professora instituto de Artes da UnB Denise Camargo; o artista plástico Ralph Gehre; e a secretária-executiva da Fundação Athos Bulcão Valéria Cabral.

Obra Fragmentos n° 4 de Dani Dumoulin. Foto: Raxiv Galeria

Além da feira, o público também pode conhecer, no site da FBAC, as obras de cada expositor disponíveis, bem como os currículos dos artistas. A página ficará no ar por 30 dias depois do fim do evento.

Idealizada por Onice Moraes de Oliveira, a Feira Brasília de Arte Contemporânea está sendo realizada com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e o apoio do Sebrae-DF.

Obra de Pamella Wyla. Foto: Galeria Risofloras

Palestras com especialistas: Felipe Feitosa – diretor sênior da SP-Arte, Nei Vargas – pesquisador de coleções privadas de arte contemporânea, Cinara Barbosa – professora da Universidade de Brasília e curadora independente, Adriana Braga – criadora do Método de Planejamento Artístico – e Lucas Gehre – diretor de arte e organizador da Feira Dente

Oficinas com artistas: André Santangelo e João Angelini

Feira de publicações independentes: Lucas Gehre

Feira Livre de Troca de Fotografia: Dani Estrella

Lançamento do fotolivro: “Maria Luiza, lugares, contextos”, de Diego Bresani

Serviço:

FBAC: Feira Brasília de Arte Contemporânea

Galerias: A Pilastra, ArtBSB Escritório de Arte, Bento Viana Galeria, Casa Albuquerque Galeria de Arte, Galeria Clima, Galeria Index, Galeria Risofloras, Oto Reifschneider Galeria de Arte, Papel Assinado, RAXIV Galeria, Referência Galeria de Arte, Sanagê Esculturas e Tachotte&Co

Informações: fbac.art.br

Local: Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul

Quando: de 29 de junho a 03 de julho, de quarta a domingo, das 12h às 20h