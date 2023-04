Escritório de atendimento da Caesb em São Sebastião tem novo endereço

O espaço está localizado na Quadra 202, conjunto 7, lote 13 – Residencial Oeste, próximo à UPA de São Sebastião

Um novo escritório de atendimento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) está disponível à população de São Sebastião desde segunda-feira (10). O horário de funcionamento é das 11h às 17h, mediante agendamento prévio.

O espaço está localizado na Quadra 202, conjunto 7, lote 13 – Residencial Oeste, próximo à UPA de São Sebastião. Em frente à Avenida Principal de São Sebastião, a nova localização do Escritório de Atendimento é estratégica para facilitar o acesso aos usuários, uma vez que há um ponto de ônibus e um amplo estacionamento público.

“Este escritório trará mais comodidade aos mais de 30 mil usuários dos nossos serviços na região de São Sebastião, Jardins Mangueiral, Residencial Crixás e de condomínios próximos”, afirmou o diretor financeiro e comercial da Caesb, Sérgio Antunes Lemos.

Nos escritórios de atendimento são oferecidos serviços como emissão de 2ª via de contas em aberto, declaração de contas pagas, agendamento para atendimento presencial, pedido de revisão de contas, alteração de titularidade, corte de água a pedido, parcelamento de débitos, pedido para 1ª ligação de água, assim como religação, informar falta ou vazamento de água, solicitar desobstrução de esgoto na rua e o andamento dos protocolos registrados.

O atendimento nos escritórios deve ser agendado com antecedência por meio do Portal de Serviços da Caesb, nos postos Na Hora, pelo WhatsApp (para moradores de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Sobradinho e Planaltina), ou pela Central de Atendimento 115.

Os usuários da Companhia podem procurar qualquer unidade de atendimento dos escritórios regionais, independentemente do endereço onde morem, para solicitar o serviço desejado. É importante lembrar que o usuário deve estar de posse dos documentos pessoais e de propriedade ou posse do imóvel para solicitar diversos serviços.

A Caesb lembra que, por meio dos canais virtuais, é possível solicitar revisão ou segunda via de contas, alteração de titularidade e vencimento, consumo de água, consulta de protocolos, parcelamento de débitos, 1ª ligação de água, autoleitura, ressarcimento de danos, alteração do titular ou do vencimento da conta, religação de água, débitos, manutenção de redes, além de serviços comerciais como análise de contas, atualização de cadastro e religação.