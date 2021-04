Escoramento do Túnel de Taguatinga desaba e causa trânsito na área

As informações são do Departamento de Trânsito (Detran-DF), que publicou um alerta aos motoristas no Twitter.

O escoramento da obra do Túnel de Taguatinga desabou nesta segunda-feira (12), perto do cruzamento com a Comercial Norte. Uma das faixas da via foi interditada devido o deslizamento.

???? Atenção! Escoramento desaba em obra no Centro de Taguatinga, próximo ao cruzamento com a Comercial Norte, colocando em risco faixa da esquerda no sentido Ceilândia. Evite passar por esse local, pode haver engarrafamento. ???? ???? ????️ pic.twitter.com/TYSN4tTjef — Detran-DF (@detrandfoficial) April 12, 2021