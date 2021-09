Escolas públicas recebem máscaras antivirais

No DF, os equipamentos serão doados para as unidades escolares CEMI do Gama e CED 03 do Guará

Com objetivo de proteger e ajudar as escolas públicas do Distrito Federal, alunos e funcionários de duas unidades de ensino vão receber protetores faciais e máscaras antivirais com tecido de nanotecnologia para proteção contra a covid-19 no retorno às aulas.

A iniciativa é mais uma ação do projeto “O Papel de Cada Um”, idealizado pela Paper Excellence, uma das principais produtoras de papel e celulose do mundo.

A empresa é uma das maiores companhias do segmento no País, realizou a doação de 3,5 mil máscaras e 400 protetores faciais, suficientes para atender aproximadamente 1,5 mil alunos e 300 funcionários.

As máscaras foram produzidas na fase inicial do projeto por costureiras da região de Três Lagoas (MS). Em agosto do ano passado, elas ingressaram em um programa de qualificação profissional para confecção e comercialização dos EPIs. Além de contribuir com a geração de renda para artesãs, diretamente afetadas pelo fechamento do comércio e das feiras de artesanato, o projeto prevê treinamentos, consultorias e cursos de capacitação.



No DF, os equipamentos serão doados para as unidades escolares CEMI do Gama e CED 03 do Guará, duas das unidades escolares participantes do Na Moral, projeto do Ministério Público do Distrito Federal que objetiva criar um ecossistema de integridade dentro de cada escola, prevenindo pequenas práticas de corrupção.



A máscaras do projeto são produzidas com tecidos com proteção antiviral e possuem nanotecnologia com micropartículas de prata que aderem aos fios, inativando o vírus em até três minutos. A tecnologia, desenvolvida pela startup Nanox, tem 99,8% de eficiência e foi testada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP.



Liderar iniciativas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico faz parte das ações da Paper Excellence para contribuir com as regiões onde atua. “Entendemos que o programa está em linha com os valores da empresa, pois destaca os princípios da justiça, ética, integridade, respeito e cidadania nas escolas públicas do estado”, destaca Guilherme Cunha Costa, diretor de Relações Institucionais da empresa.

EPIs doados:

• CEMI DO GAMA (446 alunos e 98 funcionários)

-1.300 máscaras pretas – com a logo da Paper Excellence

-200 protetores faciais

• CED 03 DO GUARÁ (981 alunos e 90 funcionários)

-2.200 máscaras pretas – com a logo da Paper Excellence

-200 protetores faciais