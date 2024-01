Escola de Esporte está com renovação de matrículas aberta

Além das modalidades aquáticas, a escola oferece vagas para alongamento, ginástica acrobática, karatê e musculação

Foi divulgado o calendário da renovação de matrículas para a Escola de Esporte, que desenvolve atividades no Complexo Aquático Cláudio Coutinho. Cada categoria terá uma janela para realizar o trâmite, com datas disponíveis até 1º de março. As aulas começam em 20 de fevereiro.

O Complexo Aquático é localizado no Setor Recreativo Parque Norte (SRPN). Além das modalidades aquáticas como nado artístico, natação, saltos ornamentais e deep water, a escola oferece vagas para alongamento, ginástica acrobática, karatê e musculação.

“A nossa Escola de Esporte é referência em todo país. Esse projeto já revelou vários atletas que representaram a nossa cidade em grandes competições, inclusive em olimpíadas. Queremos dar oportunidade a toda comunidade de iniciar uma prática esportiva, não apenas visando à competitividade, mas também promovendo a manutenção da saúde e bem-estar”, declara o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Calendário e documentos necessários

A renovação é feita por meio do site da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). Para realizá-la, é necessário ter a carteirinha vigente, com autorização do professor da modalidade em que o aluno estiver matriculado. Nos casos de duas modalidades, são necessárias duas autorizações, uma de cada professor. Também é preciso apresentar o RG com CPF e comprovante de residência, além da declaração da escola do ano vigente.

A renovação de matrícula do primeiro semestre de 2024 prioriza alunos da escola pública, Secretaria de Educação (SEE-DF) e idosos, e está disponível somente até esta sexta (12).

A partir do dia 17 deste mês, estará aberto o período para renovação de matrícula de alunos entre 6 e 17 anos das escolas particulares, indo até o dia 31. Para renovar, além dos documentos exigidos pela SEL, é necessário levar o comprovante de pagamento impresso (original) da taxa semestral com data do ano vigente. Já entre 1º de fevereiro e 1º de março, a renovação estará aberta para a comunidade em geral.

Alunos da rede pública, idosos, hipossuficientes, pessoas com deficiência (PcDs) e alunos da equipe SEL são isentos do pagamento de taxa de matrícula, sendo necessária a apresentação de documentação comprobatória, além do RG com CPF e comprovante de residência. No caso de pessoas acima de 69 anos, é obrigatório o atestado médico do ano vigente.

Com informações da Agência Brasília