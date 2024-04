Equipe de socorro resgata homem afogado em bacia de contenção, mas óbito é declarado no local

Na tarde do último sábado (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência no Trecho 3 do Sol Nascente, na Ceilândia em uma bacia de contenção de águas pluviais.

No local, a equipe de socorro que deu a primeira a resposta, foi informada que o senhor G.M.AS., de 26 anos, estava submerso nas águas da primeira bacia de contenção de águas pluviais da região.

Imediatamente foi solicitado apoio das equipes de mergulhadores e suporte médico avançado do CBMDF. Os bombeiros que defendem a região da Ceilândia, adentraram às águas da bacia e iniciaram as operações de busca, fazendo manobras de varreduras na local apontado pelas pessoas presentes, as águas eram turvas e de difícil visibilidade.

A equipe obteve sucesso encontrando a vítima cerca de oito minutos depois, a uma profundidade aproximada de três metros a uma distância de mais ou menos, de vinte metros da margem da bacia.

O resgate foi realizado e iniciado o protocolo de reanimação cardiopulmonar durante 46 minutos, com o apoio do suporte médico avançado do CBMDF, sendo o óbito declarado no local.

O jovem R.A.L, de 17 anos, primo da vítima, informou que eles estavam com calor e resolveram banhar nas águas da bacia e que seu primo não sabia nadar e quando começou a afogar-se, ele e um outro jovem não identificado tentaram salvá-lo, porém não conseguiram, momento em que decidiram chamar o CBMDF.

A vítima ficou submersa nas águas do afogamento até o resgate, aproximadamente 30 minutos.

A PMDF e a PCDF foram acionadas para as providências que o caso requer.