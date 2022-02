Equipe de cães da CBMDF encontra vítima de deslizamentos em Petróplois

A vítima encontrada, sem vida, pelos oficiais Baco e Sheik, tratava de uma criança de aparentemente 2 anos, do sexo masculino

Uma dupla de cães da equipe do Corpo de Bombeiros Militar no Distrito Federal (CBMF), designada para atuar nos deslizamentos de Petrópolis, no Rio de Janeiro, encontrou uma vítima entre os escombros, buscas em um local chamado Bravo 7, na terça-feira (22).

A vítima encontrada, sem vida, pelos oficiais Baco e Sheik, tratava de uma criança de aparentemente 2 anos, do sexo masculino.

O local, também identificado como chácara Flora, foi severamente atingido pelos deslizamentos ocasionados pelas fortes chuvas e enchentes na região, repleto de estruturas colapsadas. A equipe atuou em revezamento de turnos com os cães e as informações são de que sete pessoas estão soterradas na região.

Na parte da manhã atuaram os cães Baco e Nikki e no período vespertino, Apolo e Sheik. A operação foi suspensa na parte da tarde por conta da chuva. Após cessar a chuva, a operação retornou.