Equipe de bombeiros que atuou em Petrópolis volta a capital

A missão começou no dia 18 de fevereiro e contou com dez militares e quatro cães

Após 11 dias de missão, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que estiveram em apoio a população da cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, atingida por fortes enchentes e deslizamentos de terra, desembarcaram nesta terça-feira (1º), as 22h36, no GBSAL (Grupamento de Busca e Salvamento) localizado as margens do Lago Paranoá.

A missão começou no dia 18 de fevereiro e contou com dez militares e quatro cães. A equipe Cinotécnica foi solicitada pelo CBMERJ para se juntar as outras equipes que estavam no local. Com o auxílio dos cães, que tem a capacidade de fazer o serviço de até 20 militares, a força tarefa chegou a localizar em um único dia até oito vitimas soterradas.