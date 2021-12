Equipe da CBMDF chega a Bahia para auxíliar vítimas de dilúvios

Ao todo, a equipe é composta por 20 militares, embarcados em dois caminhões 4×4 e quatro caminhonetes também 4×4 e mais quatro embarcações

O comboio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou em Vitoria da Conquista, na Bahia, onde auxiliará as populações atingidas pelas enchentes no Sul da Bahia. O Comboio seguiu direto para o 7º BBM, destacamento responsável pelas ações no local, na tarde desta terça-feira (28).

Foram recebidos pelo Comandante do Quartel e também pelo Comandante da Operação de resgate. A equipe tem reunião de planejamento das ações ainda hoje e irão pernoitar no local. Pela manhã de quarta (29), preliminarmente a equipe do CBMDF fará deslocamento para Jequié, município distante aproximadamente 200KM de onde estão estabelecidos e serão concentradas as atividades das equipes.

Ao todo, a equipe é composta por 20 militares, embarcados em dois caminhões 4×4 e quatro caminhonetes também 4×4 e mais quatro embarcações. Os militares enviados possuem especializações em salvamento e resgate e vasta experiência no Brasil e exterior (Brumadinho-MG, Haiti).