EPNB será parcialmente interditada por 30 dias

Um retorno localizado no km 7 da Estada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB/DF-075) será parcialmente interditado nesta quinta-feira (19), a partir das 8h, pelo Departamento de Estadas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). O trecho fica entre a Estrada Parque Vicente Pires (DF-079) e Estrada Parque Contorno (DF-001), no trecho do Pistão Sul, sentido Samambaia.

A interdição do local, que está prevista para durar 30 dias, é necessária para que a equipe de operários dê continuidade aos trabalhos no viaduto do Riacho Fundo. Nesta fase, será realizada a construção das vigas de coroamento e do tabuleiro da obra de arte especial.

O motorista que desejar seguir em direção ao sentido oposto da rodovia poderá acessar o retorno localizado a cerca de 900 metros do local bloqueado para o trânsito.

Andamento dos trabalhos

A construção do viaduto, localizado no acesso ao Riacho Fundo e à Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) de Águas Claras, está com 45% do cronograma concluído e passou pelas etapas de fundação da estrutura e de drenagem.

Após o término da concretagem das estacas, será executada a concretagem do tabuleiro do viaduto. A previsão é que os serviços sejam concluídos no primeiro semestre de 2023.

As informações são da Agência Brasília