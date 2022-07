Entrevista: Rosilene Corrêa defende estado maior e ‘retomada das políticas públicas’

Segundo a petista, o ex-presidente Lula precisará de um Congresso Nacional fortalecido com os ideais da esquerda

Por: Elisa Costa

Em entrevista ao Jornal de Brasília, a pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal Rosilene Corrêa (PT) afirmou que é necessário “retomar as políticas públicas” deixadas de lado pela atual gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O Senado é um espaço estratégico na política e nós precisamos dar a Lula, que será o próximo presidente, uma bancada comprometida com a retomada das políticas públicas deixadas de lado”, afirmou.

Segundo a petista, o ex-presidente precisará de um Congresso fortalecido com os ideais da esquerda, para que o Executivo possa “defender melhor o povo brasileiro”.

A pré-candidata pelo PT também defendeu o fortalecimento do estado e disse que enfrentará na campanha eleitoral “pessoas que sustentam a política atual, que é a política da fome, do desemprego e da morte”, além de serem a favor “da política do orçamento secreto”.

“Nós temos uma saúde que pede socorro, uma educação que pede socorro e uma assistência social que pede socorro. Nós precisamos de um Congresso renovado e o Senado é um lugar estratégico e de muito poder para que possamos trazer melhorias às pessoas”, declarou.

A fala de Rosilene Corrêa ocorreu na convenção da Federação formada entre o PT, o PV e o PCdoB, que adotou o nome Brasil da Esperança. O lançamento ocorre no auditório da CNTI.