Entre flores e declarações, comércio do DF aposta no amor para aquecer vendas

Entre buquês ornamentados, vitrines enfeitadas e declarações embaladas em laços de cetim, o comércio do Distrito Federal se prepara para uma das datas mais afetuosas — e lucrativas — do calendário. No Dia dos Namorados, flores, chocolates, perfumes e jantares ganham status de protagonistas, aquecendo tanto os corações quanto a economia local.

De acordo com levantamento do Instituto Fecomércio-DF, a expectativa dos lojistas para a data cresceu 12,7% em comparação ao ano passado. Ao todo, 60,2% dos empresários demonstraram otimismo com o período, enquanto 29,1% esperam estabilidade e apenas 10,7% preveem retração. Entre os setores mais impactados, os comerciantes estimam um crescimento médio de 21,7% nas vendas.

Crédito: Camila Coimbra

A pesquisa também revela que 65,6% dos consumidores pretendem presentear na ocasião, com um tíquete médio estimado de R$ 242,02 — uma leve queda de 3,7% em relação ao valor registrado em 2024. Os itens mais desejados são cosméticos e perfumes (23,3%), roupas e acessórios (21,8%) e calçados (15,6%). As formas de pagamento preferidas continuam sendo o cartão de crédito (52,5%), Pix (27,5%) e débito (14,5%).

Para o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, o otimismo está ligado ao cenário econômico relativamente estável da capital. “O DF permanece com melhor nível de emprego e renda do que no mesmo período do ano passado. Além disso, houve queda na inadimplência, conforme mostrou a última pesquisa da CNC”, afirma.

Tradição no Guará4

Crédito: Camila Coimbra

Na floricultura O Ramalhete, no Guará, o clima romântico já começa a movimentar o caixa. Há 24 anos no mesmo endereço, o negócio é administrado por Alloson Silva e sua esposa, Carla. “A loja foi aberta no dia 14 de setembro de 2001, logo após o atentado das Torres Gêmeas”, relembra Alloson, de 59 anos. Desde então, a loja se consolidou como referência na região, especialmente nas datas comemorativas.

“Para nós, o Dia dos Namorados é melhor que o Dia das Mães. Lá, às vezes, compram só uma flor. Aqui, o pessoal quer impressionar — sai muito buquê mesmo”, conta. Além das flores, a loja oferece cestas de café da manhã, kits com vinho, boxes com rosas e pelúcias. A estratégia de diversificação, segundo ele, ajudou a ampliar o público. “A gente foi se adaptando para conseguir mais clientes”, explica.

O aumento nas vendas na semana da data pode chegar a 40%, mas os desafios permanecem. Um deles, segundo o florista, é a concorrência com os supermercados. “Eles vendem flores como se fosse qualquer mercadoria. Uma floricultura cuida, orienta, seleciona. Quem conhece flor de verdade, prefere comprar com a gente”, afirma.

Para não perder espaço, O Ramalhete investe em atendimento personalizado e panfletagens na região. No dia 12 de junho, a loja funcionará das 6h às 20h. Nos demais dias, abre de segunda a sábado, das 9h às 18h, e aos domingos, das 9h às 12h.

Na Lord Perfumaria, rede tradicional no segmento de beleza e luxo, a movimentação também já começou. A preparação para o Dia dos Namorados envolve reforço de estoque, negociação com fornecedores e treinamento das equipes de vendas. “Também intensificamos as ações de marketing e organizamos as lojas para facilitar a escolha do presente”, explica Daniela Domingues, coordenadora de marketing da empresa.

Ela observa que o comportamento dos consumidores nessa data é mais afetivo e personalizado. “O cliente busca algo que simbolize a relação, que emocione. A embalagem e os detalhes contam muito”, diz Daniela. Os perfumes continuam liderando as vendas, especialmente os de fragrâncias marcantes. No entanto, há uma crescente procura por kits prontos, itens de autocuidado e acessórios de beleza.

A expectativa da rede é de um crescimento de 10% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. “As redes sociais e o e-commerce têm papel importante, assim como as experiências que voltamos a realizar nas lojas, como ativações e podiuns em shoppings”, completa.

Mais do que vender, a empresa enxerga as datas comemorativas como oportunidades de fidelização. “Quando o atendimento é cuidadoso e a experiência é boa, o cliente volta, mesmo fora das grandes datas”, afirma.

Jantar à luz de velas

No piso PL do Pátio Brasil Shopping, o Restaurante Francisco prepara uma noite especial para os casais que desejam comemorar a data fora de casa. A casa, que comporta até 180 pessoas, aposta em iluminação intimista, música ao vivo e um menu exclusivo para o jantar do dia 12.

“Depois do Dia das Mães, que foi um sucesso para nós, o Dia dos Namorados é a segunda data mais importante. A proposta é criar um ambiente romântico e oferecer uma experiência completa”, afirma Soraia Lima, 33 anos, sócia do restaurante e gerente de atendimento, que divide a gestão com o pai, Gilberto Moraes.

O cardápio especial inclui entrada, prato principal e sobremesa, ao custo de R$ 400 por casal. Quem fizer a reserva até o dia 7 de junho paga R$ 350. As reservas já estão abertas, com pagamento antecipado e contato via WhatsApp. “A procura já começou, o que mostra que as pessoas estão se programando. Muita gente quer garantir o lugar com antecedência”, diz Soraia.

Entre as entradas, estão o tartar de salmão e a burrata com presunto de parma, servidos com cestinha de torradas. Os cinco pratos principais contemplam massas e carnes, com receitas pensadas para compartilhar. As sobremesas incluem opções exclusivas, como mousse de chocolate branco e tiramisù, que já é sucesso no cardápio da casa.

Responsável pela criação dos pratos, o chefe Francisco Cleiton da Silva Pereira, de 32 anos, buscou inspiração em ingredientes que remetem à data. “São receitas para dividir, que têm esse simbolismo do casal. Eu gosto muito do penne com camarão ao molho branco. Vai muito bem com um bom vinho”, sugere.

Além da gastronomia, o restaurante contará com música ao vivo com repertório de MPB e pop romântico. O jantar vai até as 22h, acompanhando o horário de funcionamento do shopping. O almoço será mantido normalmente, com buffet tradicional a partir das 11h30. Aos domingos, a casa abre das 12h às 17h.