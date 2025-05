Entre descidas e memórias, rolimã vira atração de feriado no DF

Nesta quinta-feira (01), no feriado do Dia do Trabalhador, foi realizado o 6º Encontro de Carrinhos de Rolimã. O evento tem o objetivo de resgatar a tradicional brincadeira da criançada e reunir as famílias ao ar livre. Os rolimistas contaram com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), que, com a campanha do Maio Amarelo dos órgãos de trânsito, promoveu ações educativas sobre segurança no trânsito ao longo do dia. O encontro foi realizado no Parque Vivencial do Paranoá.

A população compareceu ao evento e aproveitou o dia de folga para fazer piquenique e conferir a feirinha de artesanato, os estandes de alimentação e as atrações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF). Mas quem estava ali para reviver as aventuras da infância junto com os filhos aproveitou o circuito, que tem ao todo 640 metros de extensão. Por causa do desnível presente na ciclofaixa, os carrinhos de rolimã ganham velocidade na descida, podendo atingir um pico de até 50 km/h.

A coordenadora financeira Érica Cesário, 41 anos, compareceu ao evento com a filha Luiza Ferraz Cesário de Oliveira e o marido, Vagner de Oliveira, carregando o carrinho de rolimã confeccionado por ele. “Eu adicionei os bonecos do Chaves e da Chiquinha no carrinho porque é uma recordação da infância”, acrescentou. No carrinho da filha, ela colocou uma boneca da Cinderela. Foi a primeira vez que a família participou desse programa de lazer, mas Érica quis conferir como era para matar a saudade da época em que costumava fazer esse tipo de brincadeira. “Há muitos anos, quando era mais nova, eu andava de carrinho de rolimã e agora estou recordando e revivendo os bons momentos ao lado da minha filha e do meu esposo”, contou.

O mecânico Jeferson Ribeiro da Silva, 33 anos, usou peças da loja dele, que fica no Paranoá, para construir o carrinho de rolimã roxo que estava usando na tarde de ontem no evento dos rolimistas. “Só a base que é de madeira, mas até um guidão de moto eu usei”, explicou. Essa é a segunda vez que ele participou dessa empreitada e trouxe a filha para brincar também. “Gosto muito de estar com minha filha, mostrar para ela como eu fazia, porque quando eu era criança, que nem ela, eu corria nesses carrinhos também”, comentou.

Jéssica Rodrigues, 29 anos, é auxiliar contábil e, para poder descer na pista com o carrinho de rolimã, pegou emprestado um com uma moça que conheceu no evento. “É a primeira vez que eu participo dessa corrida agora, mas quando eu era menor eu corria muito. Eu não conhecia esse evento, mas estou achando muito legal”, disse. Ela colocou a filha para correr com ela no mesmo carrinho, para que Ana Lua pudesse ter a experiência pela primeira vez.

Quem não tinha carrinho, mas passou pelo evento, pôde contar com os carrinhos que os rolimistas disponibilizaram durante o dia. O evento é realizado desde 2019, mas, segundo uma das organizadoras, Edileuza Campos, o encontro — que acontece anualmente — teve uma pausa no período pandêmico. “Nós realizamos essa corrida sempre no dia primeiro de maio, por ser um tributo ao Ayrton Senna e por ser um feriado sem uma liga de atividades. Resolvemos começar a brincar de carrinho de rolimã e seguimos assim anualmente”, afirmou.

O intuito do evento, de acordo com Edileuza, é tirar as famílias de dentro de casa, da frente da televisão e das telas, para interagir ao ar livre. “É um resgate das brincadeiras mais antigas. Nós tivemos ao longo do dia atividades como pula-pula, corrida de sapo e várias outras”, destacou. Ela salientou que a importância desse encontro é disponibilizar um momento de lazer e descontração para as famílias.

“Nós escolhemos o rolimã porque entendemos que é uma atividade antiga e nós temos uma descida muito boa, e começamos brincando com os nossos filhos, que eram pequenos. Fomos evoluindo e agora recebemos até pessoas de fora de Brasília.” Edileuza apontou que, ao longo do dia, cerca de 8 mil pessoas compareceram ao evento.

Educação de trânsito para os pequenos

Edileuza destacou que a principal ferramenta que dá gás ao evento é o apoio dos órgãos de Segurança Pública, como o DER-DF, Detran-DF e a Polícia Militar do Distrito Federal. O encontro de rolimã abriu a campanha do Maio Amarelo de 2025 e contou com atividades dessas pastas.

A diretora de Educação de Trânsito do DER-DF, Graziela Portela, explicou que a autarquia montou um mini circuito com carrinhos elétricos para explicar regras básicas de trânsito para o público que fez o trajeto. “Nós entregamos um material educativo ao final para a fixação desses conceitos, com uma revistinha e lápis de colorir, além de uma garrafa com mensagens educativas para reforçar o que foi passado para eles”, declarou. Para Graziela, a importância desses eventos com atrações educativas que focam nas crianças está na conscientização e formação de base eficaz.