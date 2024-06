Entidades do Setor Produtivo manifestam à CLDF apoio ao PPCUB

24 entidades do setor produtivo do Distrito Federal soltaram uma carta em apoio ao Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), que está sendo colocado em vigor pelo Governo do Distrito Federal (GDF).

A regulamentação desse plano vem sendo discutida desde 2006 entre os governos anteriores e também na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O setor produtivo divulgou uma nota em apoio a aprovação do PPCUB na CLDF.

Após 18 anos, as entidades entendem que o projeto amadureceu e a aprovação do marco regulatório é premente. “A proposta é fundamental para o desenvolvimento da economia e para a preservação do conjunto urbanístico da área tombada da capital federal” diz um trecho da nota.

Para os produtores, o projeto está ancorado em três diretrizes principais: Plano de preservação, Plano de desenvolvimento e o Uso e ocupação do solo.

“A aprovação do PPCUB é essencial para desenharmos o futuro do Distrito Federal” disseram ainda na carta enviada para a CLDF. As entidades se colocaram à disposição da Casa Legislativa para a aprovação da legislação.

Confira a nota completa:

Foto: Carlos Gandra / Agência CLDF

Segundo o GDF, o PPCUB permitirá uma gestão do território do CUB com maior eficácia e de maneira compartilhada entre os órgãos do governo distrital e o órgão federal responsáveis pela fiscalização e salvaguarda dos fundamentos do tombamento desse conjunto urbano de extrema relevância para o país e o mundo.