Entidades da PCDF debatem estratégias para aprovação das reivindicações da categoria para 2023

Com o intuito de antecipar suas articulações políticas e resolver os entraves referentes às principais reivindicações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do DF (Sindepo/DF), a Associação dos Delegados de Polícia Civil do DF (Adepol/DF) e o Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol/DF), estarão reunidos com a Delegada da Polícia Civil do DF, Jane Klebia (Agir), eleita para a Câmara Legislativa do DF em 2023 e com o policial civil e também deputado distrital, Wellington Luiz (MDB), nesta quarta-feira (26), no clube da Adepol.

Para o presidente do Sindepo/DF, Paulo Roberto D’Almeida, é importante que todos os órgãos que lutam pelas causas da PCDF estejam unidos neste momento. “É muito importante este trabalho de articulação com os políticos eleitos e inclusive esta reunião foi uma iniciativa nossa. Quando tivemos esta ideia achamos por bem que não fizéssemos somente com o Sindepo/DF. Achamos interessante convocar todas as entidades que compõem o fórum e é importante que em todas estas reuniões todos estejam presentes para que tenhamos mais força nas nossas reivindicações.”, declara.

Já para o Presidente do Sinpol/DF, Enoque Venâncio, este é um momento para alinhar as demandas referentes à categoria. “Os colegas que fazem parte da PCDF e foram eleitos este ano estão inseridos no contexto de desvalorização que a Instituição se encontra. Por isso, é importante que nos alinhemos o quanto antes e, assim, possamos realizar um trabalho firme e em conjunto pela valorização dos policiais civis”, ressalta.

Nesta reunião, as Entidades terão a oportunidade de estreitar os laços com os candidatos eleitos e debater estratégias que garantam a aprovação do reajuste salarial da categoria, além da composição de quadros da instituição referentes à contratação dos aprovados nos concursos públicos de 2021.

O Fórum das entidades da PCDF é composto de entidades de todas as categorias da PCDF, Delegados, peritos, médico-legista, agentes de polícia, agentes penal, escrivães e papiloscopistas.