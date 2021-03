Energia elétrica: CEB-D implementa novo sistema

Sistema de reconfiguração da rede de distribuição permite isolar um eventual defeito e recompor automaticamente o fornecimento de energia em até poucos segundos

Com o objetivo de restabelecer a energia de forma mais rápida possível após uma queda, a CEB Distribuição, empresa do grupo Neoenergia, colocou em operação uma nova tecnologia na rede elétrica do Distrito Federal. O sistema conhecido como Self-healing consegue isolar um eventual defeito na distribuição e recompor o fornecimento automaticamente para a maior parte atingida.

O primeiro sistema foi instalado no Recanto das Emas, beneficiando mais de 8,8 mil habitantes da região. Até o fim do ano, a empresa tem a previsão de expandir a solução para outras regiões do Distrito Federal. A incorporação da tecnologia assegura melhor continuidade do serviço prestado pela CEB-D, melhorando a qualidade do fornecimento de energia para os clientes da distribuidora.

Presidente da CEB Distribuição, Frederico Candian.

Entenda melhor como funciona o sistema

Na prática, os fatores que geram as interrupções são isolados rapidamente por meio da interação entre os equipamentos que compõem o sistema de forma automática. Por exemplo, quando uma árvore cai em cima da rede elétrica e interrompe o fornecimento de energia, o sistema já identifica o ponto onde houve a interrupção, isola somente a área afetada e recompõe o fornecimento de energia automaticamente a todos os demais clientes impactados. Um restabelecimento que antes levaria cerca de uma hora e meia – entre identificação e religamento por uma equipe técnica – com a instalação do sistema, pode levar poucos minutos ou segundos para ser concluído.

“Adotando as melhores práticas da Neoenergia, a CEB-D está empenhada na modernização e digitalização da rede elétrica do Distrito Federal com novas tecnologias para melhorar a qualidade do fornecimento de energia e segurança da população, a fim de atender cada vez melhor às exigências de nossos clientes” , destaca Frederico Candian, Presidente da CEB Distribuição.