EnCena 2025: Escolas Públicas podem ganhar até R$ 30 mil com Projeto de Educação Fiscal

As inscrições para o Projeto Educação Fiscal EnCena 2025 do Grupo de Educação Fiscal do Distrito Federal (GEF-DF), formado por representantes das Secretarias de Economia (Seec) e de Educação (SEEDF); Controladoria-Geral do DF (CGDF); e Receita Federal do Brasil, foram prorrogadas. Agora, as escolas da Secretaria de Educação do Distrito Federal interessadas têm até o dia 14 de maio de 2025, às 23h59 para se candidatar.

O programa Encena, criado há quase 30 anos, promove a conscientização sobre cidadania fiscal por meio de atividades lúdicas e pedagógicas em sala de aula. A proposta pedagógica integra um aplicativo gamificado, mídias digitais, produção audiovisual, capacitação de professores e uso de metodologias ativas para gerenciamento dos processos de ensino e de aprendizagem.

Nesta edição, a novidade fica por conta do prêmio em dinheiro para as escolas públicas vencedoras, além dos celulares doados pela Receita Federal aos alunos e professores participantes. As instituições que se destacarem nas modalidades “Portas Abertas à Cidadania” e “De Olho na Educação”, vão receber a premiação