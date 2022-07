Emprego no DF: vagas para 43 ocupações

Outras vagas que não exigem escolaridade são: caseiro, confeiteiro, mecânico de motor à gasolina, padeiro, pedreiro, serralheiro e vendedor pracista

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem nesta quinta-feira (14) vagas para 43 ocupações. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade e algumas delas não exigem nenhum grau de ensino. Dessas, se destacam dez vagas para ajudante de estruturas metálicas, para trabalhar em Samambaia Norte e receber salário de R$ 1.477 mais benefícios, ou carpinteiro, com remuneração de R$ 2.290, mais benefícios, para trabalhar na Asa Norte.

Embora não seja exigida escolaridade para pleitear as duas ocupações, nos dois casos é preciso ter experiência. Outras vagas que não exigem escolaridade são: caseiro, confeiteiro, mecânico de motor à gasolina, padeiro, pedreiro, serralheiro e vendedor pracista.

O trabalhador que tenha o ensino médio completo pode se candidatar a uma das melhores remunerações oferecidas neste dia, de R$ 2,2 mil mais benefícios, para trabalhar como carpinteiro na Asa Norte. O empregador não exige que o candidato tenha experiência. Quem tiver formação superior em marketing pode disputar uma vaga oferecida para diretor comercial, no Guará. A remuneração é de R$ 3 mil, mais benefícios.

Das 333 vagas disponíveis no dia, 66 são exclusivas para pessoas com deficiência – o que representa cerca de 20% do total. As oportunidades são para garçom, monitor de alunos, operador de caixa, professor do ensino pré-escolar e recepcionista.

As 14 agências do trabalhador do DF funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília