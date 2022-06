Emprego no DF: são 135 oportunidades

Nesta quarta-feira (28), as agências do trabalhador do DF vão oferecer 143 chances para quem deseja disputar uma vaga no mercado de trabalho

Uma boa oportunidade para quem está à procura de emprego. Nesta quarta-feira (28), as agências do trabalhador do DF vão oferecer 143 chances para quem deseja disputar uma vaga no mercado de trabalho.

Operador de caixa é a função com mais vagas disponíveis, 63, e salário de R$ 1.355 mais benefícios. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo. Também há dez oportunidades para promotor de vendas, com rendimentos de R$ 1.500 mais benefícios. É necessário ter o ensino médio completo.

Quem não tem ensino médio completo pode disputar uma das cinco vagas de açougueiro, uma das três oportunidades para atendente de bar ou, ainda, uma das cinco de auxiliar de linha de produção, entre outras.

As funções de coordenador de administração de pessoal, empregado doméstico e repositor de supermercado exigem experiência comprovada. Mas há vagas também para quem não tem experiência, como para as funções de churrasqueiro e frentista, com uma e cinco oportunidades, respectivamente.

Outros ofícios com vagas abertas nesta quarta são mecânico, pizzaiolo, social media e topógrafo, com diferentes exigências de escolaridade e salários.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Todas as vagas oferecem benefícios além do salário.

Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Emanuelle Coelho, da Agência Brasília