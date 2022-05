Emprego no DF: há vagas em todas as regiões

O maior número de vagas é para o cargo de repositor de mercadorias, em Ceilândia Sul. Ao todo, estão disponíveis 68

Quem for até uma das 14 agências do trabalhador ou acessar o aplicativo Sine Fácil, nesta sexta-feira (13), poderá se candidatar a uma das 385 vagas de emprego disponíveis em todo o Distrito Federal. As oportunidades são variadas e atendem todo tipo de perfil de candidato.

O maior número de vagas é para o cargo de repositor de mercadorias, em Ceilândia Sul. Ao todo, estão disponíveis 68. Para concorrer é necessário ter experiência comprovada, enquanto a escolaridade exigida é o ensino médio incompleto. O salário é de R$ 1.212 mil mais benefícios.

Outro cargo com muitas oportunidades é o de operador de caixa. São 36 vagas na Asa Sul, com salário de R$ 1.355 mais benefícios. Quem pretende participar da seleção precisa ter, pelo menos, o ensino médio incompleto e experiência comprovada na área.

Já para fiscal de prevenção e perdas, em Ceilândia Sul, são 20 oportunidades. As exigências são as mesmas das vagas anteriores: ensino médio incompleto e experiência. A remuneração é de R$ 1.565 mais benefícios.

Os interessados em qualquer uma das 187 vagas disponíveis no catálogo podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que o candidato não tenha interesse por nenhuma vaga do dia, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília