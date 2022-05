Emprego no DF: estão sendo ofertadas 203 oportunidades

O salário oferecido é de R$ 1.870, mais benefícios, além de ser necessário comprovar experiência

A agências do trabalhador da Secretaria do Trabalho do Distrito Federal oferecem nesta sexta-feira 16 vagas para carpinteiro, sendo 12 para trabalhar no Setor Noroeste e quatro na Asa Norte. O salário oferecido é de R$ 1.870, mais benefícios, além de ser necessário comprovar experiência.

Ajudantes de estruturas metálicas estão com oferta de 20 oportunidades. Os interessados não precisam comprovar experiência e nem escolaridade e podem ganhar salário de R$ 1.330, mais benefícios. Existem, ainda, 20 vagas para quem deseja trabalhar como vendedor de porta a porta. O salário oferecido é de R$ 1.356 e não é necessário já ter trabalhado no ofício. No total, são oferecidas neste último dia da semana 203 vagas para quem procura uma colocação.

Também estão disponíveis vagas para candidatos com ensino médio, sendo 18 para quem não completou o ciclo. As oportunidades para este nível de escolaridade destinam-se a auxiliar administrativo, auxiliar de logística, eletricista, técnico de refrigeração e gerente operacional. Esta última, que exige ensino médio completo, oferece remuneração de R$ 4.500, e não pede experiência.

Para nível superior, ainda não foram preenchidas as vagas para coordenador de restaurante, diretor de marketing, diretor de suprimentos e gerente de projetos e serviços de manutenção, com salário de R$ 6 mil, mais benefícios. As chances são todas para trabalhar em Águas Claras. Continua sendo necessário comprovar experiência.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília