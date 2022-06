Emprego no DF: Ao todo, são 158 oportunidades

Entre outras vagas, há cinco para pessoas com deficiência para o cargo de frentista. As oportunidades são no Guará

Quem está em busca de emprego poderá se candidatar às vagas disponíveis nas agências do trabalhador nesta terça-feira (28). Ao todo, são 158 oportunidades para funções distintas com salários que variam de R$ 606 a R$ 3 mil.

Destas, 60 são para o cargo de repositor de mercadoria em Águas Claras. Para concorrer, é necessário ter o ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.355. Outra oportunidade é para representante comercial. São 10 chances para Taguatinga, com salário de R$ 1,5 mil. Há duas exigências: experiência comprovada e ensino médio completo.

Entre outras vagas, há cinco para pessoas com deficiência para o cargo de frentista. As oportunidades são no Guará e têm salários de R$ 1.358. A escolaridade exigida é o ensino médio completo. Candidatos que ainda estão estudando no ensino superior podem concorrer ao cargo de recepcionista, na Asa Sul. Remuneração de R$ 606.

Todas as vagas oferecem benefícios além do salário. Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, também, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília