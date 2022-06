Emprego no DF: Águas Claras é a região com mais vagas

Destas, 51 são para oportunidades em Águas Claras, com salários que variam de R$ 1.308 a R$ 1.870

As agências do trabalhador do Distrito Federal têm, nesta quarta-feira (15), 108 vagas de emprego disponíveis. Destas, 51 são para oportunidades em Águas Claras, com salários que variam de R$ 1.308 a R$ 1.870. Para se candidatar, os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir até uma das 14 agências, das 8h às 17h, durante a semana.

O maior salário em Águas Claras é para função de carpinteiro. São três oportunidades, que exigem do candidato apenas experiência. A vaga com mais chances na região é para fiscal de prevenção de perdas, em que são procurados 20 empregados. O salário é de R$ 1.565. É necessário ter experiência comprovada e a escolaridade exigida é de ensino médio completo.

Também há 14 vagas na cidade para fiel de depósito, com remuneração de R$ 1.355. O único requisito é ter o ensino médio completo. Sem imposição de escolaridade ou experiência, há quatro oportunidades para o cargo de churrasqueiro. Salário de R$ 1,4 mil. As demais chances na RA são para funções como balconista de lanchonete (3), carpinteiro (3), operador de caixa (3), repositor de mercadoria (3) e lavador de pratos (1).

Todas as vagas ofertadas pelas agências do trabalhador contam com benefícios para além do salário. Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected] Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.