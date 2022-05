Emprego no DF: 374 novas vagas nesta quarta (11)

Do total de vagas, cinco são exclusivas para pessoas com deficiência para atuação como auxiliar de limpeza, em Águas Claras

Está precisando de emprego? Há 374 vagas abertas nas 14 agências do trabalhador do Distrito Federal nesta quarta-feira (11). Os cargos são para trabalhar em diversas regiões administrativas, sendo a maioria em Ceilândia. Do total de vagas, cinco são exclusivas para pessoas com deficiência para atuação como auxiliar de limpeza, em Águas Claras, com salário de R$ 1.308,00, mais benefícios.

Entre as funções oferecidas, estão 36 vagas para operador de caixa, na Asa Sul, cuja função exige que o candidato tenha pelo menos iniciado o ensino médio. O salário é de R$ 1.355,00 e exige-se experiência na área.

Para quem tem o ensino fundamental completo, há vagas para mecânico eletricista de automóveis, com salário de R$ 2.500,00; para padeiro, com vencimento de R$ 1.800,00; e garçom para atuar em Águas Claras, com salário de R$ 1.306,00.

Não é exigido algum grau de escolaridade para as funções de pedreiro, na Asa Norte; pizzaiolo, em Sobradinho, e salgadeiro, em Samambaia. Os salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 1.870,00. Se o proponente tiver o ensino médio completo, poderá se candidatar para as vagas de vendedor pracista nas regiões de Santa Maria, Taguatinga e Ceilândia, cujos salários variam de R$ 1.212,00 a R$ 1.400,00; repositor de mercadorias, em Vicente Pires, e lavador de veículos, na Asa Sul.

Os interessados em disputar as vagas abertas podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou, ainda, ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, ele pode se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou, ainda, utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas, podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento por meio do e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Johnny Braga, da Agência Brasília