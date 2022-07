Emprego no DF: 332 oportunidades disponíveis

Na Asa Sul, há dez vagas destinadas ao público PcD para a função de atendente de balcão, com exigência de ensino médio completo

As agências do trabalhador têm 332 oportunidades de emprego disponíveis no Distrito Federal nesta quarta-feira (13). Do total, 67 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD).

Na Asa Sul, há dez vagas destinadas ao público PcD para a função de atendente de balcão, com exigência de ensino médio completo; e dez para auxiliar de cozinha, com cobrança de ensino fundamental completo. Os dois cargos oferecem salário de R$ 1.585, mais benefícios, e exigem experiência na área.

Para PcDs que desejam trabalhar com educação, são oferecidas três oportunidades de professor de ensino pré-escolar no Núcleo Bandeirante. O pagamento é de R$ 14,10 por hora aula. Não é preciso ter experiência, mas é exigido ensino superior completo em pedagogia.

Na mesma região administrativa, estão contratando pessoas com deficiência para a função de monitor de alunos. A remuneração é de R$ 1,3 mil, mais benefícios. Não há exigência de experiência, mas pedem ensino médio completo.

Há ainda 44 vagas para o setor de vendas, sem exclusividade para o público PcD, no Recanto das Emas, em Águas Claras, Arniqueira, Samambaia Sul e Taguatinga Sul. Os cargos são de vendedores de informações comerciais, pracistas e de serviços. As remunerações variam entre R$ 1.212 e R$ 2 mil, com adicional de benefícios.

Interessados podem cadastrar currículo no aplicativo Sine Fácil ou procurar uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria do Trabalho.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília