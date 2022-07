Emprego no DF: 247 oportunidades em diversas funções

Destaque para açougueiros, ocupação para a qual estão disponíveis 25 vagas, sem exigência de experiência anterior

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem nesta quarta-feira (6) 247 vagas para profissionais com experiência em diversas áreas e para todos os níveis de escolaridade. Destaque para açougueiros, ocupação para a qual estão disponíveis 25 vagas, sem exigência de experiência anterior.

Todos os postos de trabalho são para Sobradinho e o salário oferecido é de R$ 1,7 mil, mais benefícios. Do candidato é exigido que tenha, pelo menos, ensino fundamental incompleto ou o ensino médio incompleto, a depender da vaga.

O maior salário ofertado nesta quarta-feira é de R$ 3 mil, mais benefícios, para três vagas de motorista de veículos, em Taguatinga Norte. Pede-se experiência na função e o grau de escolaridade é o ensino médio completo. Para quem mora em Taguatinga e pleiteia um emprego na cidade, há vagas também para os cargos de auxiliar de cozinha (2), auxiliar de limpeza (2), faxineiro de residências (2) e mecânico de manutenção a diesel (1).

Aos que gostam de trabalhar no preparo de bons pratos, as agências oferecem quatro chances na Asa Norte. Para sushiman, são três vagas com um ordenado de R$ 1,5 mil, mais benefícios, e não precisa comprovar experiência. Há também uma vaga para chef de cozinha, com de R$ 1,8 mil de salário, mais benefícios, em que também não é preciso ter atuado na função.

Na Asa Sul, há uma oportunidade para cozinheiro e uma para churrasqueiro e os salários variam de R$ 1.308,96 a R$ 1,4 mil, além de benefícios. Nesses casos, é necessário comprovação de experiência.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Rafael Secunho, da Agência Brasília