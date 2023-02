Emprego no DF: 212 vagas abertas

Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

As agências do trabalhador estão com 212 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (3). Dessas, 112 são para atuar no Guará – onde 101 dos postos de emprego disponíveis são direcionados a pessoas com deficiência (PcD). Interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a alguma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Ao público PcD, são oferecidas 33 vagas para operador de caixa; 33 para repositor de supermercado, 17 para armazenista, 17 para auxiliar de limpeza e uma para motorista de caminhão. Os postos de serviço são localizados na Zona Industrial do Guará e oferecem salários entre R$ 1.312 e R$ 2 mil. Os candidatos não precisam ter experiência na área.

Ainda no Guará, contratam-se um acabador de mármore e granito, com remuneração de R$ 2.300; dois açougueiros, para receber R$ 2.029, e dois mecânicos eletricistas e três montadores de automóveis, com salários de R$ 1.305,20. Para essas oportunidades, há cobrança de experiência na área. Também estão disponíveis duas vagas para ajudante de obras, com ordenado de R$ 1.380, e uma para serralheiro, com remuneração de R$ 2 mil. Em ambas as oportunidades, não é necessário ter atuação prévia.

Ceilândia e Sol Nascente

Outras regiões administrativas também oferecem chances de recolocação profissional. Em Ceilândia, há ofertas para dez vagas de pedreiro, com remuneração de R$ 2.103, além de quatro para pintores de automóvel (R$ 2 mil) e uma para montador de móveis de madeira (R$ 1.376).

Já no Sol Nascente, a demanda é para carpinteiros: 30 vagas para profissionais com experiência na área e ensino fundamental completo, com salário de R$ 2.103.

Mesmo que não haja interesse por nenhuma vaga do dia, os interessados podem se cadastrar para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com os perfis que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Confira as vagas disponíveis.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília