Emprego no DF: 207 vagas disponíveis nesta terça-feira (19)

O maior salário oferecido nesta terça é de R$ 5.000, mais benefícios, para uma colocação de engenheiro de produção destinada a Ceilândia Norte

Quem tem o ensino médio completo e experiência na função de fiscal de prevenção de perdas pode concorrer a uma das 20 vagas disponibilizadas pelas agências do trabalhador nesta terça-feira (19). O salário oferecido é de R$ 1.565,20, mais benefícios, e o local de trabalho é em Águas Claras.

Outros ofícios que oferecem um grande número de oportunidades são soldador, com dez vagas e salário de R$ 2.065, mais benefícios, para trabalhar em Samambaia Norte; e alimentador de linha de produção, também com dez vagas disponíveis, todas para pessoas com deficiência, destinadas a Águas Claras e salário de R$ 1.212, mais benefícios. São exigidos nível fundamental incompleto e fundamental completo, respectivamente.

No total, são disponibilizadas 207 vagas de emprego. Para quem tem experiência no ofício de açougueiro, as vagas continuam presentes na planilha das agências do trabalhador. Desta vez, são dez oportunidades para Ceilândia Centro, com remuneração de R$ 1.500, mais benefícios, e exigência de ensino fundamental completo.

O maior salário oferecido nesta terça é de R$ 5.000, mais benefícios, para uma colocação de engenheiro de produção destinada a Ceilândia Norte. Não é preciso comprovar experiência. Para padeiro, são destinadas duas vagas, uma para o Guará e outra para Vicente Pires. Os salários variam entre R$ 1.700 e R$ 1.950. Em ambas, não é necessário comprovar experiência.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília