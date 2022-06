Emprego no DF: 200 oportunidades disponíveis

Os interessados podem cadastrar o currículo em uma das 14 unidades, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h

As agências do trabalhador do Distrito Federal têm 199 vagas de emprego nesta sexta-feira (23). As oportunidades têm salários de até R$ 3 mil mais benefícios. Os interessados podem cadastrar o currículo em uma das 14 unidades, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h, ou pelo aplicativo Sine Fácil.

Das quase 200 vagas, cinco delas são para funções com remuneração de R$ 3 mil. Para quem é formado em arquivologia, há uma oportunidade para administrador de arquivos. É necessário comprovar experiência. Contadores com curso superior completo e com prática na área podem concorrer a vaga de coordenador de administração de pessoal. São duas, ambas em Taguatinga.

Na mesma região administrativa, há duas oportunidades para o cargo de topógrafo. A exigência é ter o ensino médio completo. A outra vaga é para montador de esquadrias de madeira, em Ceilândia Sul. Experiência e escolaridade não são exigidas.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Há, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília