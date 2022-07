Emprego no DF: 195 vagas nesta terça-feira

Há quatro vagas disponíveis, todas no Recanto das Emas, com salário ofertado de R$ 2 mil mais benefícios

A semana começa com a oferta de 195 vagas de emprego nas agências do trabalhador do Distrito Federal. As oportunidades que oferecem o melhor salário são para vendedor de informações comerciais. O ofício consiste em realizar visitas a clientes, apresentar e demonstrar os produtos, esclarecer dúvidas e acompanhar o pós-venda. Há quatro vagas disponíveis, todas no Recanto das Emas, com salário ofertado de R$ 2 mil mais benefícios. É preciso ter ensino médio completo e experiência na função.

Ainda para quem tem o ensino médio, estão disponíveis dez vagas para atendente de balcão, na Asa Sul, com salário de R$ 1.585 mais benefícios, e outras dez oportunidades para auxiliar de limpeza, também com remuneração de R$ 1.585 mais benefícios. Para concorrer às vagas, é preciso ter experiência.

Existem muitas chances também para pessoas com ensino fundamental. Além de 15 vagas para açougueiro, com salário de R$ 1,7 mil mais benefícios, para atuar em Sobradinho, existem oportunidades para atendente de balcão, auxiliar de cozinha, auxiliar de pizzaiolo e motorista de caminhão.

Algumas vagas, como padeiro, mecânico de manutenção de motor a gasolina, azulejista e carpinteiro, não exigem comprovação de escolaridade.

Para profissionais com ensino superior, são disponibilizadas apenas três oportunidades, todas para pedagogos e disponíveis para quem deseja trabalhar com professor do ensino médio ou da educação básica. A remuneração é de R$ 14,10 por hora e o local de trabalho é o Núcleo Bandeirante.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades e pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria do Trabalho.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

*Com informações de Catarina Lima, da Agência Brasília