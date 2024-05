Em um ano, Dia da Mulher prestou mais de 14 mil atendimentos

Em maio, o Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) completou um ano com mais de 14 mil atendimentos. A iniciativa oferta, mensalmente, diversos serviços gratuitos ao público feminino em situação de vulnerabilidade. A ação ocorre na primeira segunda-feira de cada mês e, caso seja feriado, no primeiro dia útil subsequente. Na 12ª edição, foram mais de 3,9 mil atendimentos.

Realizado no Nuclão da DPDF, o Dia da Mulher tem como intuito atender as necessidades imediatas das mulheres em situação de vulnerabilidade, além de promover uma mudança significativa em suas vidas, proporcionando oportunidades e recursos essenciais. A cada mês, novas parcerias são firmadas com o objetivo de ofertar mais serviços exclusivos para mulheres em situação de risco devido a fatores sociais, econômicos e culturais.

“A ação não representa apenas um marco temporal, mas também um compromisso contínuo da DPDF com a promoção da igualdade de gênero, a defesa dos direitos das mulheres e o combate às desigualdades sociais”, resume o defensor público-geral, Celestino Chupel.

Apoio

Executora do projeto, a subdefensora pública-geral Emmanuela Saboya reforça: “A iniciativa trouxe avanços significativos, como a conscientização sobre os desafios enfrentados pelo público feminino vulnerável, medidas tomadas para fornecer apoio e recursos adequados a essas mulheres e, até mesmo, mudanças políticas ou sociais que foram impulsionadas pelo evento. Celebrar essas conquistas não só reconhece o trabalho realizado pela instituição, mas também inspira a continuação do esforço para melhorar as vidas das mulheres vulneráveis em nossa sociedade”.

No campo jurídico, há atendimentos de conciliação e mediação, orientação jurídica, iniciais de Família e de Fazenda Pública, acompanhamento processual, exames de DNA e atendimento psicossocial.

Na área da educação, há oferta de estágio de ensino médio, técnico e superior, além de vagas para jovem aprendiz ao público de 14 a 24 anos, disponibilizadas pelo Instituto da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF).

Serviços diversificados

A ação também conta com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que realiza cadastros no Programa Senac Cursos de Gratuidade (PSG). Já o Senac leva a Carreta da Beleza, que oferta serviços voltados à autoestima da mulher como design de sobrancelhas, maquiagem, depilação de face e buço e corte feminino.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) disponibiliza vagas de empregos e atendimentos ao empregador, como CTPS Digital, seguro-desemprego, orientação profissional, Cesta do Trabalhador, inscrições e orientações para diversos cursos de qualificação profissional e de orientações para o Programa Prospera (microcrédito).

A Secretaria da Mulher (SMDF) participa com a entrega de kits e panfletos informativos, além da prestação de orientações a mulheres vítimas de violência. O Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) oferece atendimento psicossocial de orientação e de sensibilização, além de distribuir materiais informativos.

A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), por meio da Subsecretaria de Apoio a Vítimas de Violência (Subav), presta apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares. A Polícia Civil do DF (PCDF) oferta, por meio das duas unidades da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam 1 e 2), orientação e distribuição de cartilhas sobre violência contra a mulher.

Saúde

Na área da saúde, as mulheres em situação de vulnerabilidade social contam com mamografias, exames citopatológicos, odontologia, consultas com profissionais de enfermagem, realizados pelo Serviço Social do Comércio (Sesc). O Instituto Aria oferta serviços de avaliação bucal, encaminhamento para tratamento na clínica e orientações gerais sobre autocuidado, relacionado, entre outros itens, a atividades físicas e alimentação.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) disponibiliza exames de autocoleta de prevenção do câncer do colo do útero para as mulheres de 30 a 49 anos, além de testes de papilomavírus humano (HPV). Os casos positivos são encaminhados imediatamente para tratamento.

O Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB) – Grupo Opty oferece a aferição de pressão ocular, enquanto a Secretaria de Saúde (SES-DF) disponibiliza testes rápidos de dengue, vacinação contra hepatite B e tríplice viral (rubéola, caxumba e sarampo), além de febre amarela e DT (difteria e tétano). O Instituto Sabin, por sua vez, oferece exames de imagem e de sangue a mulheres acima dos 40 anos.



A Secretaria da Pessoa com Deficiência do DF (SEPD) do DF emite o Cadastro da Pessoa com Deficiência e a Carteira de Identificação para Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, além de dar orientações sobre passe livre especial e Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Também parceira do evento, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab) presta atendimentos referentes à regularização e à inscrição em programas habitacionais.

Já a unidade móvel do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes-DF), presta serviços socioassistenciais, com a disponibilização de 130 senhas. Durante todo o evento, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) distribui água potável ao público.

*Com informações da Defensoria Pública do DF