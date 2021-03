Em três dias, ação da Secretaria de Justiça imuniza 724 idosos

Programa Sua Vida Vale Muito completa seis edições em Ceilândia vacinando 2.033 pessoas contra a covid-19

Em mais uma ação exclusiva de vacinação da Secretaria de Justiça e Cidadania, em parceria com a Secretaria de Saúde, a Praça dos Direitos, na QNN 13, de Ceilândia, foi transformada em ponto de referência em imunização da população de 69 a 71 anos.

Em seis edições do Programa Itinerante Sua Vida Vale Muito – Vacinação, 2033 pessoas foram imunizadas. Só de segunda-feira, (22), até hoje (24), 724 idosos do grupo prioritário foram vacinados.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, explica que tem o objetivo de levar a ação itinerante para mais cidades do DF. “Assim como trouxemos para Ceilândia, pretendemos levar a vacinação para todos os cidadãos dos grupos prioritários do Distrito Federal. Fechamos parceria com a empresa de transporte por aplicativo, a 99, o que facilitará a locomoção dos idosos. O esforço do GDF para que possamos levar estas ações para população faz toda diferença no enfrentamento à covid-19 e nós vamos vencer trabalhando em conjunto”.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, lembrou que “mais essa edição do Programa Itinerante Sua Vida Vale Muito – Vacinação reforça a importância da iniciativa e mostra os benefícios que estão sendo levados ao público idoso do Distrito Federal”. Okumoto destacou que “essa é uma determinação do governador Ibaneis Rocha que estamos seguindo, em parceria com a Sejus, de forma criteriosa e cuidadosa para que o público-alvo seja beneficiado da melhor maneira possível, com agilidade e segurança no processo de vacinação”.

Com pique de atleta, dona Conceição Ana Batista, de 73 anos, é um exemplo de vitalidade. “Eu gosto de ir pra cachoeira, correr, viajar e andar a cavalo”. Ela, que mora só, passou a depender da ajuda dos filhos para não precisar sair . Há meses sem sair de casa, dona Conceição relata que aguardou ansiosa a vez de tomar a vacina. “Estou protegida, venci esta etapa e agora é só aguardar a segunda dose”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da parceria com a Secretaria de Saúde, a Sejus também conta com o apoio da Caesb e com voluntários de medicina e enfermagem cadastrados no Portal do Voluntariado, que já soma mais de 29 mil adesões.

A ação Itinerante Sua Vida Vale Muito – Vacinação continuará conforme o calendário oficial do GDF for ampliando os grupos prioritários.