Em sessão de aniversário, PTDF exalta vitória de Lula e foca em combate à agenda neoliberal

O deputado Gabriel Magno, responsável por presidir a Sessão Solene na Casa, ressaltou em sua fala a sua trajetória no PT desde a militância na juventude

O deputado distrital Gabriel Magno (PT-DF) afirmou hoje em Sessão Solene em comemoração aos 43 anos do PT, na Câmara Legislativa, que a vitória de Lula exige unidade da legenda para conseguir derrotar a agenda neoliberal no Distrito Federal e no resto do país.

“Nunca tínhamos visto uma eleição com tanta violência, como a de 2022. Um governo que se aliou a uma série de empresários, mobilizou a estrutura e financiou um jogo sujo. Mesmo com tanta violência, com tanta negação de direitos, conseguimos vencer a eleição para presidência. Agora, a vitória do Lula nos exige unidade”, ressaltou Gabriel Magno.

A Sessão Solene foi promovida pela Bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara Legislativa, formada pelos deputados distritais Gabriel Magno, Chico Vigilante e Ricardo Vale. O evento contou com a presença, ainda, do presidente do partido, Jacy Afonso, da deputada federal Érika Kokay, da vice-presidente do PT/DF e ex-dirigente do Sinpro-DF, Rosilene Corrêa, o dirigente do PT Nacional, Wilmar Lacerda, a ex-deputada Arlete Sampaio, a Secretária Nacional de Juventude do PT, Nádia Beatriz, o ex-dirigente Geraldo Magela, entre outros convidados e militantes do partido.

O deputado Gabriel Magno, responsável por presidir a Sessão Solene na Casa, ressaltou em sua fala a sua trajetória no PT desde a militância na juventude. “Eu tenho muito orgulho em ter crescido junto com o PT. Comecei no partido quando ainda estava na UnB com o movimento estudantil, depois fui dirigente do Sindicato dos Professores, fui chefe de gabinete da deputada Arlete Sampaio e agora estou como deputado distrital eleito e muito orgulhoso em fazer parte da história do partido dos trabalhadores e trabalhadoras”, ressaltou.

Chico Vigilante, líder da bancada do PT na CLDF, destacou o início da formação do partido, as várias lutas travadas na Câmara Legislativa ao longo de seu mandato em defesa da democracia e dos mais pobres e novos desafios que estão por vir. “Ainda vamos avançar muito por uma sociedade em que não haja discriminação pela cor ou raça. Esse é o PT que eu quero e, por isso, o partido merece todos os nossos aplausos”, concluiu.

O deputado Ricardo Vale (PT-DF) falou sobre a importância de uma unidade do partido para que o PT volte a governar Brasília. “Nós tivemos governos excelentes em Brasília no Governo do Distrito Federal e temos todo o potencial para isso, nós temos bons quadros. Embora tenhamos linhas divergentes do PT, precisamos de unidade e força para voltarmos a governar a cidade”, destacou.

A ex-deputada Arlete Sampaio também compareceu à Sessão e falou sobre a sua história no partido e os destaques do governo do PT no Distrito Federal. “Nós fomos a unidade da federação que mais investiu na saúde do país durante o governo Agnelo. Passamos por momentos difíceis, mas superamos juntos. O maior desafio que temos agora é fazer o governo dar certo […] Não vão nos derrubar. Somos semente”, concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Sessão Solene é um dos eventos que marcam os 43 anos do PT. A data também será celebrada com Ato Político no Teatro dos Bancários, na Asa Sul, nesta sexta-feira, a partir das 18h30.