Em meio à confusão no Congresso, secretário de Segurança do DF é exonerado

A exoneração de Anderson Torres é uma tentativa de Ibaneis Rocha de evitar a intervenção que o Governo Federal

Depois da invasão de bolsonaristas na Praça dos Três Poderes, o governador Ibaneis Rocha determinou a exoneração de Anderson Torres do cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Delegado de polícia, Anderson Torres é filiado ao União Brasil e foi o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil entre 30 de março de 2021 e 31 de dezembro de 2022, no governo de Bolsonaro. Ele é alvo de investigação por participar de uma live do ex-presidente em julho, quando Jair colocou em dúvida, sem provas, a lisura do processo eleitoral.

Os criminosos invadiram o Supremo Tribunal Federal, o Congresso e o Planalto, causando destruição por onde passaram. A exoneração do secretário é uma tentativa de Ibaneis Rocha de evitar a intervenção que o Governo Federal passou a planejar para acabar com os atos antidemocráticos no DF.