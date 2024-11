Em lançamento imobiliário no Jardim Botânico, governador ressalta ampliação da infraestrutura na região

O governador Ibaneis Rocha participou neste sábado (23) do lançamento do condomínio residencial Reserva Jardim Botânico, localizado a cerca de 20 km do centro de Brasília. A iniciativa conta com financiamento do Banco de Brasília (BRB).

A região do Jardim Botânico está em constante expansão. Segundo dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pnad) de 2018 e 2021, em apenas três anos, a população do Jardim Botânico mais que dobrou de tamanho — saltou de 26.449 para 53.045 pessoas.

Para dar mais conforto aos moradores da região, o Governo do Distrito Federal (GDF) tem ampliado a infraestrutura da cidade, conforme ressaltou o governador: “A região do Jardim Botânico é uma das que mais crescem no Distrito Federal e ela tem um potencial imobiliário para pessoas de classe média. Esse empreendimento tem um grande significado, pois mostra que o empresariado está investindo na nossa cidade. Nós temos um parceiro estratégico que é o Banco de Brasília, um agente financeiro de qualidade e voltado para a população da cidade.”

Segundo o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o banco está financiando cerca de 150 unidades do empreendimento. “Recebemos uma orientação do governador Ibaneis Rocha há quase seis anos de trazer o BRB para o mercado imobiliário, o que gera muito emprego, renda e transformação da cidade. Os investimentos realizados no Jardim Botânico pelo GDF valorizam a região, trazem mais qualidade de vida e atraem moradores para cá”, afirmou Costa.

Infraestrutura da região

Em novembro, este GDF entregou o novo viaduto do Jardim Botânico. Com um investimento de R$ 33,5 milhões, o elevado garante o deslocamento mais célere de 50 mil motoristas que passam pela região diariamente.

Além disso, o governo duplicou a DF-001, via que permeia toda a região do Jardim Botânico, garantindo a fluidez e a segurança no trânsito da área. Ao todo, foram investidos R$ 16 milhões na obra.

Neste mês, Ibaneis ainda anunciou um pacote de obras para a região, que inclui a construção de outro complexo viário na DF-453, na altura do Jardins Mangueiral, com investimento de R$ 23 milhões, cujo edital foi publicado no Diário Oficial do DF, e da Feira, da Rodoviária e da Administração Regional do Jardim Botânico.

